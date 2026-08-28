Carga de três quilos de droga sintética avaliada em mais de R$ 2 milhões

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Uma carga de aproximadamente três quilos de MDMA, material utilizado para a produção da droga ecstasy, em estado bruto, foi apreendida durante uma ação integrada entre a Polícia Civil da Bahia (PCBA) e a Receita Federal (RF) nesta quinta-feira, 27.

De acordo com a PC-BA, a droga sintética estava sendo transportada em uma encomenda com origem no Rio de Janeiro e destino a Salvador.

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A carga foi interceptada depois de uma ação de inteligência entre a PC-BA e a Receita Federal nas Granjas Rurais Presidente Vargas, em Salvador, antes de chegar ao destino final.

De acordo com estimativas da corporação, depois do processamento e da distribuição do entorpecente, a carga poderia representar uma movimentação financeira ilegal de aproximadamente R$ 2 milhões para o crime organizado.

Investigações para identificação da cadeia criminosa seguem acontecendo

A Polícia Civil da Bahia segue investigando para encontrar a rede criminosa envolvida no transporte e na distribuição da droga, além de buscar esclarecer:

A origem do entorpecente;

Os responsáveis pelo envio no Rio de Janeiro;

Quem receberia a carga em Salvador.

A ação foi realizada por equipes da 2ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/Central), do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), de forma integrada com a Receita Federal (RF).