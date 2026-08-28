Operação contra violência infantil termina com 51 presos na Bahia

Uma ação da Polícia Civil da Bahia voltada ao combate de crimes contra crianças e adolescentes terminou com 51 pessoas presas em diferentes regiões do estado. As diligências foram realizadas entre os dias 24 e 27 de agosto e também resultaram na instauração de 38 inquéritos policiais, além da apreensão de quatro armas e 11 dispositivos eletrônicos.

Do total de prisões, nove ocorreram em Salvador e 42 no interior da Bahia. As ações foram realizadas nos municípios de Lauro de Freitas, Itagi, Seabra, Paulo Afonso, Ibipitanga, Muniz Ferreira, Vitória da Conquista, Poções, Esplanada, Ilhéus e Conceição do Coité, Valença, Serrinha, Jequié, Ribeira do Amparo, Iraquara, São Gonçalo dos Campos, Itororó, Presidente Tancredo Neves, Heliópolis e Cairu.

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Segundo a Polícia Civil, entre as ordens judiciais cumpridas estão 27 prisões preventivas, duas temporárias e dez decorrentes de condenações. Outras 12 pessoas foram presas em flagrante durante as diligências.

Para o delegado-geral adjunto de Operações, Jorge Figueiredo, o resultado representa um marco para a atuação da segurança pública na proteção de crianças e adolescentes.

“Os 51 presos nesta edição representam um resultado histórico para a segurança pública da Bahia. Trata-se de um número que dimensiona a força de uma operação voltada exclusivamente à proteção de crianças e adolescentes e demonstra a capacidade da Polícia Civil de atuar para retirar do convívio social pessoas investigadas, flagradas ou condenadas por crimes contra esse público”, afirmou.

Foto: Divulgação / Ascom-PCBA

Ainda de acordo com o delegado, as prisões têm como objetivo interromper situações de violência e responsabilizar os envolvidos.

“Cada prisão representa uma ação concreta para interromper ciclos de violência, proteger potenciais vítimas e responsabilizar autores. A operação terá novos ciclos, com datas previstas, onde teremos novos resultados”, completou.

Investigações continuam

A Polícia Civil informou que os materiais apreendidos e os resultados das diligências serão utilizados no prosseguimento das investigações. A expectativa é que as informações também contribuam para identificar possíveis outros envolvidos e vítimas.

Foto: Divulgação / Ascom-PCBA

A ação faz parte de uma iniciativa permanente da Polícia Civil da Bahia, realizada em ciclos e coordenada pelo Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV).

As diligências contaram com a participação de diferentes unidades da Polícia Civil, incluindo os departamentos de Polícia do Interior (Depin), Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), Especializado de Investigações Criminais (Deic), de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Inteligência Policial (DIP), de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco) e de Polícia Metropolitana (Depom).

Também participaram da ação a Coordenação de Operações Especiais (Core), o Departamento de Polícia Técnica (DPT), a Polícia Militar da Bahia e a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap).