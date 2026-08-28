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BRILHO DO AMANHÃ

Operação contra violência infantil termina com 51 presos na Bahia

Nove prisões ocorreram em Salvador e 42 no interior do estado

Victoria Isabel
Por
| Atualizada em
Diligências foram realizadas entre os dias 24 e 27 de agosto
Diligências foram realizadas entre os dias 24 e 27 de agosto - Foto: Divulgação / Ascom-PCBA

Uma ação da Polícia Civil da Bahia voltada ao combate de crimes contra crianças e adolescentes terminou com 51 pessoas presas em diferentes regiões do estado. As diligências foram realizadas entre os dias 24 e 27 de agosto e também resultaram na instauração de 38 inquéritos policiais, além da apreensão de quatro armas e 11 dispositivos eletrônicos.

Do total de prisões, nove ocorreram em Salvador e 42 no interior da Bahia. As ações foram realizadas nos municípios de Lauro de Freitas, Itagi, Seabra, Paulo Afonso, Ibipitanga, Muniz Ferreira, Vitória da Conquista, Poções, Esplanada, Ilhéus e Conceição do Coité, Valença, Serrinha, Jequié, Ribeira do Amparo, Iraquara, São Gonçalo dos Campos, Itororó, Presidente Tancredo Neves, Heliópolis e Cairu.

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Segundo a Polícia Civil, entre as ordens judiciais cumpridas estão 27 prisões preventivas, duas temporárias e dez decorrentes de condenações. Outras 12 pessoas foram presas em flagrante durante as diligências.

Para o delegado-geral adjunto de Operações, Jorge Figueiredo, o resultado representa um marco para a atuação da segurança pública na proteção de crianças e adolescentes.

“Os 51 presos nesta edição representam um resultado histórico para a segurança pública da Bahia. Trata-se de um número que dimensiona a força de uma operação voltada exclusivamente à proteção de crianças e adolescentes e demonstra a capacidade da Polícia Civil de atuar para retirar do convívio social pessoas investigadas, flagradas ou condenadas por crimes contra esse público”, afirmou.

Imagem ilustrativa da imagem Operação contra violência infantil termina com 51 presos na Bahia
Foto: Divulgação / Ascom-PCBA

Ainda de acordo com o delegado, as prisões têm como objetivo interromper situações de violência e responsabilizar os envolvidos.

“Cada prisão representa uma ação concreta para interromper ciclos de violência, proteger potenciais vítimas e responsabilizar autores. A operação terá novos ciclos, com datas previstas, onde teremos novos resultados”, completou.

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Investigações continuam

A Polícia Civil informou que os materiais apreendidos e os resultados das diligências serão utilizados no prosseguimento das investigações. A expectativa é que as informações também contribuam para identificar possíveis outros envolvidos e vítimas.

Imagem ilustrativa da imagem Operação contra violência infantil termina com 51 presos na Bahia
Foto: Divulgação / Ascom-PCBA

A ação faz parte de uma iniciativa permanente da Polícia Civil da Bahia, realizada em ciclos e coordenada pelo Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV).

As diligências contaram com a participação de diferentes unidades da Polícia Civil, incluindo os departamentos de Polícia do Interior (Depin), Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), Especializado de Investigações Criminais (Deic), de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Inteligência Policial (DIP), de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco) e de Polícia Metropolitana (Depom).

Também participaram da ação a Coordenação de Operações Especiais (Core), o Departamento de Polícia Técnica (DPT), a Polícia Militar da Bahia e a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap).

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crimes Polícia violência infantil

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