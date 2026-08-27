Moto de advogado desaparecido em Xique-Xique é encontrada em matagal

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As buscas pelo advogado Gabriel da Silva Alves, desaparecido desde sábado, 22, tiveram um novo avanço nesta quinta-feira, 27, em Xique-Xique, no oeste da Bahia. A motocicleta utilizada por ele antes do desaparecimento foi localizada em uma área de mata na zona rural do município.

Segundo informações apuradas pela TV Oeste, o veículo estava dentro de um buraco. Perto do local, também foram encontrados os óculos e um par de sandálias que pertenciam ao advogado.

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Os objetos foram localizados durante as buscas realizadas por familiares e amigos, que têm percorrido diferentes pontos do município desde o desaparecimento. Entre as áreas procuradas estão regiões de caatinga, trechos do rio, onde foi utilizada uma canoa, e casas de moradores ribeirinhos.

Gabriel foi visto pela última vez no sábado, quando participava de uma confraternização com amigos em um bar. Câmeras de segurança registraram o momento em que ele deixou o estabelecimento.

De acordo com familiares, o advogado saiu do bar utilizando a própria motocicleta. Pouco antes de desaparecer, ele também telefonou para um amigo. A ligação, porém, apresentava interferências, e a pessoa que estava do outro lado não conseguiu compreender o que Gabriel dizia.

Apesar da localização da motocicleta e dos demais objetos, o paradeiro do advogado ainda é desconhecido. A Polícia Civil de Xique-Xique informou que as buscas continuam, mas não divulgou outros detalhes por causa do andamento das investigações.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) na Bahia acompanha o caso e também reforçou o pedido para que a população ajude na localização de Gabriel.