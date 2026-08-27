POLÍCIA
Moto de advogado desaparecido em Xique-Xique é encontrada em matagal
Gabriel da Silva Alves desapareceu no sábado, 22, após participar de uma confraternização
As buscas pelo advogado Gabriel da Silva Alves, desaparecido desde sábado, 22, tiveram um novo avanço nesta quinta-feira, 27, em Xique-Xique, no oeste da Bahia. A motocicleta utilizada por ele antes do desaparecimento foi localizada em uma área de mata na zona rural do município.
Segundo informações apuradas pela TV Oeste, o veículo estava dentro de um buraco. Perto do local, também foram encontrados os óculos e um par de sandálias que pertenciam ao advogado.
Os objetos foram localizados durante as buscas realizadas por familiares e amigos, que têm percorrido diferentes pontos do município desde o desaparecimento. Entre as áreas procuradas estão regiões de caatinga, trechos do rio, onde foi utilizada uma canoa, e casas de moradores ribeirinhos.
Gabriel foi visto pela última vez no sábado, quando participava de uma confraternização com amigos em um bar. Câmeras de segurança registraram o momento em que ele deixou o estabelecimento.
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De acordo com familiares, o advogado saiu do bar utilizando a própria motocicleta. Pouco antes de desaparecer, ele também telefonou para um amigo. A ligação, porém, apresentava interferências, e a pessoa que estava do outro lado não conseguiu compreender o que Gabriel dizia.
Apesar da localização da motocicleta e dos demais objetos, o paradeiro do advogado ainda é desconhecido. A Polícia Civil de Xique-Xique informou que as buscas continuam, mas não divulgou outros detalhes por causa do andamento das investigações.
A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) na Bahia acompanha o caso e também reforçou o pedido para que a população ajude na localização de Gabriel.