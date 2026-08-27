Policial militar é afastado após passar em concurso público usando 'dublê'

Um soldado da Polícia Militar de Pernambuco foi afastado do cargo após ser apontado como beneficiário de uma fraude no concurso da corporação realizado em 2024. Segundo a Polícia Civil, outra pessoa teria feito a prova no lugar dele, em um esquema de substituição de candidatos.

O caso veio à tona nesta quarta-feira, 26, durante a Operação Fora de Forma, que investiga uma organização especializada em fraudes em concursos públicos. A ação cumpriu 12 mandados de busca e apreensão em Pernambuco, Paraíba, Ceará e Alagoas. As informações são do G1.

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A investigação começou em setembro de 2025 e identificou, até o momento, dez pessoas que fariam parte do esquema, sendo cinco candidatos beneficiados, chamados de “clientes”, e cinco pessoas que teriam realizado as provas em seus lugares, os chamados “clones”.

De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos escolhiam candidatos com características físicas semelhantes para facilitar a substituição no momento da aplicação das provas. O soldado investigado teria sido aprovado no concurso da PM pernambucana, cujas provas foram realizadas em janeiro de 2024.

Além da substituição de candidatos, a investigação apura suspeitas de vazamento de provas. Duas pessoas são investigadas por possível participação nesse tipo de fraude.

O esquema também teria envolvido servidores públicos de diferentes estados. Entre os investigados estão pessoas ligadas às polícias militares de Pernambuco e da Paraíba, à Polícia Penal do Ceará e ao Ministério Público da Paraíba.

O soldado pernambucano já atuava em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. O afastamento cautelar dele foi determinado pela Justiça.

Durante a operação, foram apreendidos celulares, notebooks, documentos, documentos falsos e detectores de metais. Em um dos imóveis vistoriados, os policiais encontraram documentos do candidato que teria sido beneficiado pela fraude na residência da pessoa apontada como responsável por fazer a prova em seu lugar.

O material recolhido será analisado pela Polícia Civil para identificar outros possíveis envolvidos e verificar se o grupo tem ligação com outras organizações especializadas em fraudes de concursos públicos.