Ex-gerente de loja é suspeita de desviar de mais de R$ 200 mil em mercadoria

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A Polícia Civil (PC) desmascarou um esquema de desvio de mercadorias de uma loja situada no centro comercial de Feira de Santana. A ex-gerente da loja é apontada como principal suspeita do crime e o prejuízo estimado ultrapassa R$ 200 mil.

A residência da ex-funcionária foi alvo do mandado de busca e apreensão deflagrado na última quarta-feira, 26, pela PC. Durante as buscas, foram apreendidos, diversos pares de calçados e bolsas da marca comercializada pelo estabelecimento, além de um caderno com anotações e um notebook.

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O material será submetido à análise pericial para identificar sua procedência e a vinculação ou não com os fatos investigados.

Como o crime acontecia

Mercadorias eram desviadas pela gerente da loja - Foto: Divulgação / Ascom-PCBA

A ex-gerente emitia lançamentos fraudulentos nos sistemas internos e emitia documentos irregulares relacionados às operações comerciais.

A partir disso, as mercadorias eram retiradas da empresa sem a identificação imediata das divergências no estoque. O prejuízo é estimado em mais de R$ 200 mil.

As diligências foram realizadas por equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Feira de Santana), unidade vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), e terão desdobramentos com o objetivo de localizar a suspeita e identificar outros envolvidos no crime.