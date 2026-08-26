PM da reserva é preso por tentar matar policial civil aposentado em Salvador

Um policial militar da reserva, de 56 anos, foi preso preventivamente nesta quarta-feira, 26, em Salvador, durante uma investigação sobre uma tentativa de homicídio contra um policial civil aposentado. O suspeito foi localizado no bairro Fazenda Grande do Retiro por equipes da Polícia Civil da Bahia.

A prisão é resultado da apuração de um ataque ocorrido em julho de 2025, na avenida 29 de Março. Na ocasião, o policial civil aposentado foi atingido por um disparo de arma de fogo na cabeça enquanto trafegava em seu veículo.

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De acordo com as investigações, o militar da reserva é apontado como o responsável pelo disparo que atingiu a vítima. O ataque aconteceu no dia 13 de julho do ano passado e, desde então, o caso vinha sendo investigado pela Polícia Civil.

O mandado de prisão preventiva contra o suspeito foi cumprido nesta quarta-feira. Durante a ação, os policiais também localizaram uma pistola Ruger, de calibre .40, que estava em poder do investigado.

A apreensão da arma levou ainda à abertura de um procedimento em flagrante contra o PM da reserva. Ele foi autuado por posse irregular de arma de fogo, conforme previsto no Estatuto do Desarmamento.

Depois da prisão, o investigado e o armamento apreendido foram encaminhados para uma unidade policial. No local, foram adotadas as medidas legais relacionadas à prisão e à posse da arma.

A ação foi conduzida pela 2ª Delegacia de Homicídios (2ª DH/Central), dentro da Operação Malhas da Lei. A operação contou também com o apoio da Coordenação de Operações e Inteligência do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (COI/DHPP).

Mesmo com a prisão do homem apontado como autor do disparo, a investigação ainda não foi encerrada. A Polícia Civil continua trabalhando para esclarecer a motivação da tentativa de homicídio e identificar todas as circunstâncias que envolveram o ataque ao policial civil aposentado.