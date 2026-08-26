Quem eram as três vítimas encontradas mortas dentro de caixa d’água na Bahia

Siga o A TARDE no Google

Mãe, filho e padrasto. Flávia dos Santos Souza, de 28 anos, Kaio Matos de Souza, de 10, e Edgar da Costa Barbosa, de 29, formavam a família encontrada dentro de uma caixa d’água de 16 mil litros, na zona rural de Santa Rita de Cássia, no oeste da Bahia.

Os três viviam em uma casa localizada ao lado do reservatório. No imóvel também estavam outras duas crianças, filhas do casal. Foi justamente uma delas quem saiu em busca de ajuda na segunda-feira (24), quando a família foi encontrada.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Edgar e Kaio ainda chegaram a receber socorro depois de serem retirados do reservatório com a ajuda de uma corda, mas não resistiram. Flávia já havia sido encontrada sem vida.

Despedidas

A primeira despedida aconteceu nesta quarta-feira, 26. Edgar foi sepultado pela manhã em Cotegipe, cidade onde nasceu.

Flávia e Kaio serão enterrados durante a tarde, em uma comunidade de Santa Rita de Cássia.

A morte dos três deixou também outras duas crianças, que estavam na residência no momento da ocorrência.

O que se sabe sobre a morte

As circunstâncias da morte ainda são investigadas pela Polícia Civil. O Departamento de Polícia Técnica realizou perícia no local e nos corpos, enquanto a Polícia Militar isolou a área após ser acionada.

Segundo informações iniciais apresentadas pelo delegado Leonardo Mendes, coordenador da 11ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (11ª Coorpin/Barreiras), uma das possibilidades é que os três tenham sofrido uma descarga elétrica durante um trabalho de manutenção no equipamento.

Até o momento, não há indícios de crime.

A Polícia Civil informou que os laudos cadavéricos serão importantes para determinar a causa das mortes. Os exames têm prazo mínimo de até 10 dias para serem concluídos.