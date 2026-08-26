MOBILIDADE URBANA
Viagem gratuita do VLT de Salvador será ampliada até Plataforma
CTB avalia extensão até a Parada Marisqueiras durante a operação assistida
A operação assistida do VLT de Salvador e Região Metropolitana poderá ganhar uma nova parada a partir do próximo mês.
Conforme informações obtidas com exclusividade pelo portal A TARDE, a Companhia de Transportes da Bahia (CTB) avalia ampliar o percurso até a Parada Marisqueiras, em Plataforma.
Atualmente, o serviço funciona entre a Estação Calçada, na Cidade Baixa, e o bairro do Lobato, no Subúrbio de Salvador.
Se confirmada, a extensão passará pela histórica Ponte São João, sobre o mar, que liga o bairro de Lobato a Plataforma.
Como ficará o trajeto?
Com a ampliação, a operação assistida terá sete paradas:
- Estação Calçada
- Baixa do Fiscal
- Santa Luzia
- Pedreira
- Voluntários da Pátria
- Lobato
- Marisqueiras
A possível extensão até a Parada Marisqueiras pode facilitar o acesso da população à Unidade de Beneficiamento de Pescados construída pelo governo do Estado no local, ampliando a conexão por transporte público com o equipamento, que está em fase pré-operacional.
A primeira comercialização da produção da Unidade de Beneficiamento das Marisqueiras ocorreu nesta quarta-feira, 26, com a entrega de 600 quilos de sardinha destinados a uma rede de hotéis no litoral Norte.
Como funciona a operação assistida?
Dias e horários de funcionamento
- De segunda a sexta-feira: o serviço funciona das 7h às 16h, exceto nos feriados.
- Aos sábados: as viagens ocorrem quinzenalmente, das 9h às 12h, em datas programadas durante o período de testes. A próxima viagem está prevista para 29 de agosto.
Como já informado por A TARDE, há possibilidade de que as viagens aos sábados passem a ocorrer todos os fins de semana, em vez de apenas a cada 15 dias.
Assista:
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Obras do Trecho 1 do VLT de Salvador
Sob responsabilidade do Consórcio Expresso Mobilidade Salvador, o Trecho 1 do VLT de Salvador e Região Metropolitana ligará o Comércio, em Salvador, à Ilha de São João, em Simões Filho, em um percurso de cerca de 16,7 quilômetros.
As obras estão cerca de 70% concluídas, com previsão de entrega para outubro de 2027.Ao todo, serão 25 paradas para os passageiros.