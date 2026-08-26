Viagem gratuita do VLT de Salvador será ampliada até Plataforma

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A operação assistida do VLT de Salvador e Região Metropolitana poderá ganhar uma nova parada a partir do próximo mês.

Conforme informações obtidas com exclusividade pelo portal A TARDE, a Companhia de Transportes da Bahia (CTB) avalia ampliar o percurso até a Parada Marisqueiras, em Plataforma.

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Atualmente, o serviço funciona entre a Estação Calçada, na Cidade Baixa, e o bairro do Lobato, no Subúrbio de Salvador.

Se confirmada, a extensão passará pela histórica Ponte São João, sobre o mar, que liga o bairro de Lobato a Plataforma.

Operação assistida no trecho entre a Estação Calçada e a Parada Lobato - Foto: Denisse Salazar/ Ag. A TARDE

Como ficará o trajeto?

Com a ampliação, a operação assistida terá sete paradas:

Estação Calçada

Baixa do Fiscal

Santa Luzia

Pedreira

Voluntários da Pátria

Lobato

Marisqueiras

A possível extensão até a Parada Marisqueiras pode facilitar o acesso da população à Unidade de Beneficiamento de Pescados construída pelo governo do Estado no local, ampliando a conexão por transporte público com o equipamento, que está em fase pré-operacional.

A primeira comercialização da produção da Unidade de Beneficiamento das Marisqueiras ocorreu nesta quarta-feira, 26, com a entrega de 600 quilos de sardinha destinados a uma rede de hotéis no litoral Norte.

Como funciona a operação assistida?

Dias e horários de funcionamento

De segunda a sexta-feira : o serviço funciona das 7h às 16h, exceto nos feriados.

: o serviço funciona das 7h às 16h, exceto nos feriados. Aos sábados : as viagens ocorrem quinzenalmente, das 9h às 12h, em datas programadas durante o período de testes. A próxima viagem está prevista para 29 de agosto .

Como já informado por A TARDE, há possibilidade de que as viagens aos sábados passem a ocorrer todos os fins de semana, em vez de apenas a cada 15 dias.

Assista:

Obras do Trecho 1 do VLT de Salvador

Sob responsabilidade do Consórcio Expresso Mobilidade Salvador, o Trecho 1 do VLT de Salvador e Região Metropolitana ligará o Comércio, em Salvador, à Ilha de São João, em Simões Filho, em um percurso de cerca de 16,7 quilômetros.

As obras estão cerca de 70% concluídas, com previsão de entrega para outubro de 2027.Ao todo, serão 25 paradas para os passageiros.