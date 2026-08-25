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MODAL EM CANABRAVA

CTB e Vitória integram estudos para viabilizar VLT até o Barradão

Proposta de levar o modal até a futura arena do rubro negro também depende de aval do governador

Leo Almeida
Por
Fachada do Manoel Barradas
Fachada do Manoel Barradas - Foto: Raphael Müller | Ag A TARDE
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O Esporte Clube Vitória e a Companhia de Transporte do Estado da Bahia (CTB) passaram a integrar estudos visando à viabilização da ligação do VLT até o Estádio Manoel Barradas, o Barradão. O compartilhamento de informações foi iniciado após audiência entre representantes do Rubro-Negro e o Governo do Estado no último domingo, 23.

Conforme informações obtidas pelo portal A TARDE, atualmente a CTB recolhe dados sobre o projeto da futura Arena Barradão. A companhia busca entender como serão os acessos para verificar a possibilidade de implementar uma estação do VLT integrada ao estádio.

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Imagem do projeto da Arena Barradão
Imagem do projeto da Arena Barradão - Foto: Divulgação | ECV

O prosseguimento da proposta depende dos resultados dos estudos e da interlocução entre o presidente do Vitória, Fábio Mota, e o governador Jerônimo Rodrigues (PT), a quem caberá o aval final para a implementação do modal na região de Canabrava. A articulação entre o clube e o Estado conta com a colaboração do deputado estadual Robinson Almeida (PT), autor da Proposta de Indicação para levar o VLT ao estádio.

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Encontro

O primeiro encontro entre Robinson, Fábio Mota e o secretário da Casa Civil, Eracy Lafuente, ocorreu no último domingo, 23, para alinhamento. Na oportunidade, foram apresentados estudos iniciais elaborados pela CTB.

Em contato com o A TARDE nesta terça-feira, 25, Robinson informou que a reunião tratou de integrar os levantamentos para viabilizar a implementação. À reportagem, o parlamentar também demonstrou otimismo com a chegada do VLT à Arena Barradão pois, segundo ele, até o momento não foram apontados entraves.

Robinson Almeida, Eracy Lafuente e Fábio Mota após reunião
Robinson Almeida, Eracy Lafuente e Fábio Mota após reunião - Foto: Divulgação

“O saldo da reunião é que o governo pediu que o Vitória enviasse o projeto da Arena Barradão para que a estação contemplasse os acessos do novo estádio. Seria algo como a Nova Rodoviária, totalmente integrado. Estão sendo feitos os estudos agora integrados entre o Vitória e a CTB”, relatou Robinson.

O deputado também informou que deve ocorrer uma nova reunião entre o Governo do Estado e representantes do Vitória no início de setembro para apresentar um balanço dos estudos. Caso o retorno seja positivo, a proposta poderá ser encaminhada ao governador Jerônimo.

Trabalho conjunto

A reportagem também conversou com Eracy Lafuente nesta terça para entender o andamento da proposta. Na entrevista, o titular da Casa Civil informou que aguarda o retorno do presidente rubro-negro com mais informações sobre os acessos ao estádio do Vitória, incluindo intervenções na Arena Barradão.

Além disso, Lafuente apontou que Fábio Mota e Robinson Almeida ficaram responsáveis por elaborar um cronograma para novas reuniões e entregas das informações solicitadas pelo Estado. No entanto, ele reforçou a continuidade dos estudos enquanto ainda são realizadas novas audiências.

“É possível que nós tenhamos informações em breve. Tivemos um primeiro contato e estamos trabalhando de forma conjunta para pensar essa solicitação. Estamos analisando no sentido de que não está despercebido esse interesse. Começamos a fazer algumas verificações importantes”, explicou o secretário.

O presidente [Fábio Mota] está tomando as medidas necessárias para se fazer isso. É um investimento que possui um fundo investidor que está envolvido em todo o processo Eracy Lafuente - Secretário estadual da Casa Civil

Ligação

A ideia apresentada até o momento é conectar a futura arena ao sistema do VLT na região da Avenida 29 de Março, passando pela Via Regional, a qual terá uma estação do modal. Assim seriam atendidos bairros como: Canabrava, Sete de Abril, São Marcos, Pau da Lima, Colina Azul e Castelo Branco.

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Arena Barradão esporte clube vitória VLT de Salvador

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