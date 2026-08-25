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JULGAMENTO MARCADO

STJD denuncia Marinho, Cacá e Jean Lucas após confusão no BaVi

Jogadores de Bahia e Vitória serão julgados após provocações no clássico

Lucas Vilas Boas
Por
| Atualizada em
Jean Lucas comemorando o segundo gol do Bahia contra o Vitória
Jean Lucas comemorando o segundo gol do Bahia contra o Vitória - Foto: Leticia Martins | ECBahia

Os três jogadores envolvidos na polêmica que marcou o último clássico Ba-Vi, do último domingo — Marinho e Cacá, do Vitória, além de Jean Lucas, do Bahia —, foram denunciados pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O julgamento será realizado na próxima quinta-feira, 27, a partir das 9h.

A dupla do Vitória será julgada com base no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que pune qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva. A pena prevista para jogadores é a suspensão de 1 a 6 partidas.

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Personagem central da confusão, Jean Lucas também será julgado no tribunal. Ele foi denunciado com base no artigo 258-A, que pune quem provocar o público durante uma partida, prova ou equivalente. A punição prevista é de 2 a 6 partidas.

O Esporte Clube Bahia SAF também foi denunciado no edital do STJD. O clube responderá ao artigo 206 e ao artigo 191, inciso III, que tratam, respectivamente, do atraso no início de partidas desportivas e do descumprimento de regulamentos.

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O que aconteceu?

Depois de marcar o segundo gol do Bahia na partida, Jean Lucas tirou a camisa e mostrou para a torcida do Vitória nas arquibancadas do Barradão, em tom provocativo. Insatisfeitos com o gesto do adversário, Marinho agiu com revolta ao tirar a camisa das mãos do jogador, enquanto o zagueiro Cacá tentou rasgá-la.

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Cacá Esporte Clube Bahia esporte clube vitória Jean Lucas Marinho

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