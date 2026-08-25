Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.BAHIA

PARA LOTAR!

Bahia faz promoção e libera ingressos a partir de R$ 20 contra o Inter

Clube disponibiliza quantidade limitada de bilhetes promocionais

Téo Mazzoni
Por
Bahia surpreende e lança ingressos a partir de R$ 20 contra o Inter
Bahia surpreende e lança ingressos a partir de R$ 20 contra o Inter - Foto: Divulgação / EC Bahia

Após o triunfo no BaVi, o Esporte Clube Bahia anunciou, nesta terça-feira, 25, uma promoção de ingressos para o confronto com o Internacional, marcado para domingo, 30, às 19h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A ação contempla dois setores do estádio e disponibiliza uma quantidade limitada de bilhetes com preços promocionais. A iniciativa tem como objetivo aumentar a presença da torcida tricolor nas arquibancadas para o duelo diante do Colorado.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Ingressos têm preços a partir de R$ 20

No Superior Leste, os ingressos de meia-entrada serão comercializados a partir de R$ 20. Já no setor Leste, os valores da meia-entrada começam em R$ 25.

A venda será aberta inicialmente para os sócios do Bahia nesta quarta-feira, 26. O público geral terá acesso à comercialização a partir de sexta-feira, 28.

Os valores promocionais são válidos para uma quantidade limitada de ingressos nos setores contemplados pela ação.

Leia Também:

SUSPENSO

Jean Lucas leva 3º cartão no BaVi e desfalca o Bahia contra o Inter
Jean Lucas leva 3º cartão no BaVi e desfalca o Bahia contra o Inter imagem

CONDIÇÃO MILIONÁRIA

Bahia blinda joias e exige oferta irrecusável para vendê-las
Bahia blinda joias e exige oferta irrecusável para vendê-las imagem

DESTAQUE

Contestado antes do BaVi, Kike Olivera domina números do Bahia
Contestado antes do BaVi, Kike Olivera domina números do Bahia imagem

Bahia chega embalado após triunfo no BaVi

O Tricolor chega ao compromisso contra o Internacional em um momento positivo. No último domingo, 23, o Bahia venceu o Vitória por 2 a 0, no Barradão, pelo clássico BaVi.

O resultado foi importante para a equipe comandada por Rogério Ceni, que encerrou uma sequência de cinco empates consecutivos no Campeonato Brasileiro.

Agora, o Bahia volta à Arena Fonte Nova em busca de mais três pontos na Série A. O duelo contra o Internacional está marcado para as 19h30 de domingo, 30, pela 25ª rodada da competição.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

campeonato brasileiro Esporte Clube Bahia internacional

Relacionadas

Mais lidas