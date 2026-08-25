Bahia faz promoção e libera ingressos a partir de R$ 20 contra o Inter

Após o triunfo no BaVi, o Esporte Clube Bahia anunciou, nesta terça-feira, 25, uma promoção de ingressos para o confronto com o Internacional, marcado para domingo, 30, às 19h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A ação contempla dois setores do estádio e disponibiliza uma quantidade limitada de bilhetes com preços promocionais. A iniciativa tem como objetivo aumentar a presença da torcida tricolor nas arquibancadas para o duelo diante do Colorado.





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Ingressos têm preços a partir de R$ 20

No Superior Leste, os ingressos de meia-entrada serão comercializados a partir de R$ 20. Já no setor Leste, os valores da meia-entrada começam em R$ 25.



A venda será aberta inicialmente para os sócios do Bahia nesta quarta-feira, 26. O público geral terá acesso à comercialização a partir de sexta-feira, 28.



Os valores promocionais são válidos para uma quantidade limitada de ingressos nos setores contemplados pela ação.





Bahia chega embalado após triunfo no BaVi

O Tricolor chega ao compromisso contra o Internacional em um momento positivo. No último domingo, 23, o Bahia venceu o Vitória por 2 a 0, no Barradão, pelo clássico BaVi.



O resultado foi importante para a equipe comandada por Rogério Ceni, que encerrou uma sequência de cinco empates consecutivos no Campeonato Brasileiro.



Agora, o Bahia volta à Arena Fonte Nova em busca de mais três pontos na Série A. O duelo contra o Internacional está marcado para as 19h30 de domingo, 30, pela 25ª rodada da competição.