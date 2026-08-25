Contestado antes do BaVi, Kike Olivera domina números do Bahia

Questionado pela torcida do Esporte Clube Bahia antes do clássico contra o Vitória, Kike Olivera ganhou a oportunidade de começar como titular e respondeu com números que chamaram atenção no BaVi. O atacante uruguaio, que estava há quase três meses sem atuar, foi destaque em diferentes indicadores físicos no triunfo por 2 a 0 sobre o rival, neste domingo, 23, no Barradão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Mesmo diante das críticas relacionadas à sua titularidade e ao episódio envolvendo uma tentativa de saída do clube, Kike apresentou bom desempenho físico ao longo da partida. O atacante foi quem mais percorreu distância entre os jogadores do Bahia, com 11 quilômetros, superando Román Gómez e Nico Acevedo, que registraram 10 quilômetros cada.



O uruguaio também alcançou a maior velocidade do jogo entre os atletas tricolores. Kike chegou a 34,9 km/h, equivalente a 95% de sua velocidade máxima registrada, de 36,7 km/h. Luciano Juba ficou logo atrás, com aproximadamente 34,8 km/h, marca atingida no lance em que desarmou Renê durante um contra-ataque do Vitória.



Outro dado reforça a intensidade apresentada por Kike: o atacante liderou os jogadores do Bahia em distância percorrida em sprints, considerando os deslocamentos acima dos 25 km/h. Foi um "tiro" de 658 metros em um único movimento, novo recorde pessoal do atleta, novamente à frente de Luciano Juba.

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Kike também terminou o clássico como o jogador do Bahia com a maior distância percorrida em alta velocidade, somando 1.704 metros. O número foi mais que o dobro do registrado por Nestor, segundo colocado, com 811 metros.





Retorno após quase três meses sem atuar

O BaVi marcou o retorno de Kike Olivera aos gramados pelo Bahia. O atacante não entrava em campo desde 30 de maio, quando participou da vitória sobre o Botafogo, antes da pausa para a Copa do Mundo.



Após a retomada das competições, o uruguaio tentou viabilizar uma transferência para o Nacional, mas a negociação não avançou. Durante o período, o jogador ficou afastado das partidas e alegou dores no tornozelo.



Com o fracasso da negociação, Kike foi reintegrado ao elenco do Bahia e recebeu de Rogério Ceni a oportunidade de voltar justamente em um dos jogos mais importantes da temporada.





Depois da vitória no clássico, o treinador explicou a decisão de utilizar o atacante e saiu em defesa do jogador diante das críticas recebidas nas redes sociais.



"O clube não está aqui para ficar pagando salário de jogador para que ele fique encostado e sentado, porque ninguém é descartável e todo mundo está muito caro no futebol. A escolha por ele... Algumas pessoas são até muito maldosas escrevendo na internet, bastante desrespeitosas, inclusive com o rapaz e com o próprio diretor de futebol, que tem responsabilidade sobre o que é gasto no clube”, comentou o treinador.





Ceni nega pedido de saída e destaca importância tática

Além de defender a utilização de Kike, Rogério Ceni também negou informações de que o jogador teria pedido para deixar o Bahia ou se oferecido para pagar uma multa contratual.



Segundo o treinador, o atacante recebeu uma proposta do Nacional, clube de sua cidade natal, e chegou a ficar interessado na possibilidade, mas nunca formalizou um pedido de saída.



"Ele treinou bem durante a semana. Ele teve uma proposta, ficou balançado e tentado, como acontece com muitos de vocês na vida de trabalho. Ele treinou bem, mereceu a chance, fez um trabalho tático importantíssimo, perdeu as suas chances de gol, teve erros durante o jogo, mas se dedicou bastante e por isso ganhou a oportunidade. Ele gosta daqui, apenas teve uma proposta de uma equipe da sua cidade, do país onde mora, mas nunca pediu [para sair], nunca se propôs a pagar multa, isso nunca aconteceu. Acho que hoje ele foi um jogador importante dentro da parte tática do time”, finalizou.