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Contestado antes do BaVi, Kike Olivera domina números do Bahia
Após quase três meses sem atuar, atacante uruguaio foi destaque físico no clássico
Questionado pela torcida do Esporte Clube Bahia antes do clássico contra o Vitória, Kike Olivera ganhou a oportunidade de começar como titular e respondeu com números que chamaram atenção no BaVi. O atacante uruguaio, que estava há quase três meses sem atuar, foi destaque em diferentes indicadores físicos no triunfo por 2 a 0 sobre o rival, neste domingo, 23, no Barradão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Mesmo diante das críticas relacionadas à sua titularidade e ao episódio envolvendo uma tentativa de saída do clube, Kike apresentou bom desempenho físico ao longo da partida. O atacante foi quem mais percorreu distância entre os jogadores do Bahia, com 11 quilômetros, superando Román Gómez e Nico Acevedo, que registraram 10 quilômetros cada.
O uruguaio também alcançou a maior velocidade do jogo entre os atletas tricolores. Kike chegou a 34,9 km/h, equivalente a 95% de sua velocidade máxima registrada, de 36,7 km/h. Luciano Juba ficou logo atrás, com aproximadamente 34,8 km/h, marca atingida no lance em que desarmou Renê durante um contra-ataque do Vitória.
Outro dado reforça a intensidade apresentada por Kike: o atacante liderou os jogadores do Bahia em distância percorrida em sprints, considerando os deslocamentos acima dos 25 km/h. Foi um "tiro" de 658 metros em um único movimento, novo recorde pessoal do atleta, novamente à frente de Luciano Juba.
Kike também terminou o clássico como o jogador do Bahia com a maior distância percorrida em alta velocidade, somando 1.704 metros. O número foi mais que o dobro do registrado por Nestor, segundo colocado, com 811 metros.
Retorno após quase três meses sem atuar
O BaVi marcou o retorno de Kike Olivera aos gramados pelo Bahia. O atacante não entrava em campo desde 30 de maio, quando participou da vitória sobre o Botafogo, antes da pausa para a Copa do Mundo.
Após a retomada das competições, o uruguaio tentou viabilizar uma transferência para o Nacional, mas a negociação não avançou. Durante o período, o jogador ficou afastado das partidas e alegou dores no tornozelo.
Com o fracasso da negociação, Kike foi reintegrado ao elenco do Bahia e recebeu de Rogério Ceni a oportunidade de voltar justamente em um dos jogos mais importantes da temporada.
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Depois da vitória no clássico, o treinador explicou a decisão de utilizar o atacante e saiu em defesa do jogador diante das críticas recebidas nas redes sociais.
"O clube não está aqui para ficar pagando salário de jogador para que ele fique encostado e sentado, porque ninguém é descartável e todo mundo está muito caro no futebol. A escolha por ele... Algumas pessoas são até muito maldosas escrevendo na internet, bastante desrespeitosas, inclusive com o rapaz e com o próprio diretor de futebol, que tem responsabilidade sobre o que é gasto no clube”, comentou o treinador.
Ceni nega pedido de saída e destaca importância tática
Além de defender a utilização de Kike, Rogério Ceni também negou informações de que o jogador teria pedido para deixar o Bahia ou se oferecido para pagar uma multa contratual.
Segundo o treinador, o atacante recebeu uma proposta do Nacional, clube de sua cidade natal, e chegou a ficar interessado na possibilidade, mas nunca formalizou um pedido de saída.
"Ele treinou bem durante a semana. Ele teve uma proposta, ficou balançado e tentado, como acontece com muitos de vocês na vida de trabalho. Ele treinou bem, mereceu a chance, fez um trabalho tático importantíssimo, perdeu as suas chances de gol, teve erros durante o jogo, mas se dedicou bastante e por isso ganhou a oportunidade. Ele gosta daqui, apenas teve uma proposta de uma equipe da sua cidade, do país onde mora, mas nunca pediu [para sair], nunca se propôs a pagar multa, isso nunca aconteceu. Acho que hoje ele foi um jogador importante dentro da parte tática do time”, finalizou.