Brasileirão: Bahia surpreende e vence mais fora do que na Fonte Nova

Se, na temporada passada, o Esporte Clube Bahia tinha a Arena Fonte Nova como sua fortaleza e os jogos fora de casa como sua maior fraqueza no Campeonato Brasileiro, em 2026 o cenário é inverso.





Bahia transforma desempenho fora de casa em diferencial

Isso porque, na atual edição da Série A, o Bahia tem mais vitórias jogando fora de casa do que como mandante. A marca — impensável na temporada passada, mas que faz parte da nova realidade da equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni — foi alcançada neste domingo, 23, após o triunfo sobre o Vitória no BaVi.



Com a vitória por 2 a 0 no clássico, disputado no Barradão, em Salvador, o Bahia alcançou seu quinto triunfo fora de casa no Brasileirão 2026. Com 19 pontos conquistados longe de seus domínios, o Tricolor é o terceiro melhor visitante da competição.



No total, o Bahia disputou 12 jogos na condição de visitante, com cinco vitórias, quatro empates e apenas três derrotas.



Para efeito de comparação, jogando na Arena Fonte Nova, em Salvador, o Bahia soma apenas quatro vitórias em 12 partidas, além de seis empates e duas derrotas. Com 18 pontos conquistados, o Tricolor aparece apenas como o 15º melhor mandante do Campeonato Brasileiro.





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Rogério Ceni mira recuperação do Bahia em casa

Apesar do contraste entre os desempenhos como mandante e visitante, o técnico Rogério Ceni afirmou, após o triunfo sobre o Vitória no domingo, que a campanha fora de casa traz confiança para o Bahia voltar a apresentar um bom desempenho diante de sua torcida e recuperar a Arena Fonte Nova como fortaleza.



“A parte da confiança, da campanha fora de casa. A confiança para voltar a jogar em casa, nosso torcedor é fundamental. Se eles jogarem junto com a gente, em algum momento esse time vai dar a resposta. O próximo jogo é muito difícil, o Inter está em uma posição delicada, mas temos que aproveitar esse gás de hoje para tentar ganhar mais três pontos e chegar aos 40”, afirmou o treinador tricolor.





Bahia volta à Fonte Nova contra o Internacional

O Bahia enfrenta o Internacional neste domingo, 30, às 19h30, na Arena Fonte Nova, em duelo válido pela 25ª rodada da Série A.





Situação do Bahia na tabela do Brasileirão

Atualmente, o Bahia ocupa a 6ª posição na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, com 37 pontos conquistados. O Tricolor está a quatro pontos do Fluminense, primeira equipe dentro da zona de classificação direta para a Copa Libertadores de 2027. O Cruzeiro, por sua vez, é o 5º colocado, com 39 pontos.