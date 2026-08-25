Bahia dá salto gigante após BaVi e dispara por vaga na Libertadores

A probabilidade de classificação do Esporte Clube Bahia para a Copa Libertadores de 2027 voltou a disparar após o triunfo contundente sobre o Vitória, no clássico BaVi do último domingo, 23, válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Barradão, em Salvador.



Salto de 8,5 pontos percentuais

Com a vitória, o Bahia registrou um salto de 8,5 pontos percentuais em comparação com a rodada anterior e passou a ter cerca de 24,9% de chances de classificação para a Libertadores, conforme dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).



Na 23ª rodada da Série A, após o empate diante da Chapecoense, o Bahia viu sua probabilidade de classificação para a competição continental despencar para aproximadamente 16,4%. Na ocasião, o clube ocupava o 9º lugar entre as equipes com mais chances de garantir uma vaga no torneio.



No entanto, após a vitória no BaVi, o Esquadrão registrou um crescimento expressivo nas projeções. Com a nova porcentagem, o Tricolor passou a ser o 6º time com mais chances de classificação para a Libertadores de 2027.



De acordo com os dados da UFMG, o Bahia aparece atrás apenas de Palmeiras (99,5%), Flamengo (94,9%), Athletico (89,9%), Cruzeiro (59,8%) e Fluminense (59,5%).





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Situação do Bahia na tabela do Brasileirão

Atualmente, o Bahia ocupa a 6ª posição na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, com 37 pontos conquistados. O Tricolor está a quatro pontos do Fluminense, primeira equipe dentro da zona de classificação direta para a Copa Libertadores de 2027. O Cruzeiro, por sua vez, é o 5º colocado, com 39 pontos.





Qual é o próximo jogo do Bahia?

Após a vitória no clássico, o Bahia volta a campo neste domingo, 30, às 19h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador, para enfrentar o Internacional. A partida é válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.