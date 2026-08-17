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Bahia vê sonho da Libertadores despencar após empate, aponta UFMG

de 2027. Resultado diante da Chapecoense derruba projeção do Bahia e aumenta a pressão

Téo Mazzoni
Por
Após o empate com a Chapecoense, Bahia viu suas chances de Libertadores caírem de 24,4% para 16,4%, segundo a UFMG
Após o empate com a Chapecoense, Bahia viu suas chances de Libertadores caírem de 24,4% para 16,4%, segundo a UFMG - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia viu sua probabilidade de classificação para a Copa Libertadores de 2027 despencar após o empate diante da Chapecoense, lanterna do Campeonato Brasileiro, neste domingo, 16.

De acordo com dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Bahia encerrou a 23ª rodada do Brasileirão com 16,4% de chance de classificação para a Libertadores, aparecendo como o nono time da Série A com maior probabilidade de disputar a competição na próxima temporada.

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O Tricolor de Aço aparece atrás de Palmeiras (98,9%), Flamengo (98,1%), Athletico-PR (83,6%), Fluminense (53,5%), Cruzeiro (47,8%), Atlético-MG (26,6%), Red Bull Bragantino (20,3%) e Corinthians (18,5%).

Com o empate por 3 a 3 diante da Chape, o Bahia apresentou uma queda significativa na probabilidade de classificação para a Libertadores. Na rodada passada, o Esquadrão acumulava cerca de 24,4% de chances, uma diferença de oito pontos percentuais em relação à 23ª rodada.

Com o resultado — o quinto empate consecutivo —, o Bahia chegou aos 34 pontos e ocupa a sexta posição na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro de 2026.


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Erick demonstra frustração e cobra reação do Bahia pela Libertadores

Após o apito final neste domingo, 16, o volante Erick foi sincero ao falar sobre o objetivo do Bahia de garantir a classificação direta para a Libertadores de 2027.


Não adianta vir aqui vender um sonho para o torcedor ao afirmar que queremos a Libertadores se, dentro de campo, em muitos momentos, estamos deixando a desejar Erick - volante do Bahia

“Vou ser bem coerente na minha fala: hoje, a cobrança no vestiário foi maior, porque a gente sabe que, para jogar a Libertadores, precisamos vencer essas partidas. Acredito muito na combinação de fazer bons jogos com triunfos. Mas, às vezes, a gente precisa simplesmente triunfar, porque temos perdido pontos que podem nos atrapalhar lá na frente — espero que não”, afirmou o volante, que faz parte da rotação de capitães do Bahia.

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