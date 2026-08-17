Erick cobra Bahia pela Libertadores e vê BaVi como "obrigação"

Após o empate diante da Chapecoense neste domingo, 16, o sentimento dentro do Esporte Clube Bahia é um só: frustração. Corpo técnico e jogadores adotaram o discurso de falta de foco, concentração e malandragem para sustentar o placar. O Esquadrão esteve à frente três vezes, mas, mesmo assim, cedeu o empate.

Diante da evidente frustração pela falta de capacidade nesse quesito, o volante Erick, de volta ao Bahia após três jogos fora em decorrência de uma infecção no pé, foi sincero ao falar sobre o objetivo de garantir a classificação direta para a Libertadores de 2027.





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Não adianta vir aqui vender um sonho para o torcedor ao afirmar que queremos a Libertadores se, dentro de campo, em muitos momentos, estamos deixando a desejar Erick - volante do Bahia

“Vou ser bem coerente na minha fala: hoje, a cobrança no vestiário foi maior, porque a gente sabe que, para jogar a Libertadores, precisamos vencer essas partidas. Acredito muito na combinação de fazer bons jogos com triunfos. Mas, às vezes, a gente precisa simplesmente triunfar, porque temos perdido pontos que podem nos atrapalhar lá na frente — espero que não”, afirmou o volante, que faz parte da rotação de capitães do Bahia.





Erick vê Ba-Vi como chance de reação do Bahia

Para Erick, porém, a melhor forma de o Bahia retomar a confiança do torcedor é conquistar um triunfo diante do Vitória, no BaVi deste domingo, 23, no Barradão. “Nada melhor do que um clássico para que a gente consiga esse triunfo e volte a vencer no campeonato", disse.





Por se tratar de um clássico, a gente sabe que a obrigação é vencer, independentemente de ser dentro ou fora de casa Erick - jogador do Bahia



Segundo o jogador, a cobrança foi veemente dentro do vestiário, e o Bahia espera um resultado positivo na próxima rodada.

Volante aponta falta de maturidade do Bahia

O volante ainda apontou a falta de maturidade do Bahia como um dos pontos centrais dos maus resultados, não apenas na atual temporada, mas também nos anos anteriores. Erick citou, inclusive, a eliminação na Libertadores de 2025 para reforçar seu discurso: “A sensação é de que a gente faz muita força para fazer gol e o adversário, em poucas oportunidades e em erros coletivos, não só individuais, acaba cedendo muito fácil".





“Não é por falta de vontade, mas por maturidade, que também nos faltou no ano passado, quando deixamos escapar a classificação na Libertadores, quando estávamos ganhando do Nacional e deixamos a equipe deles virar dentro de casa”, explicou.





Em alguns momentos, a gente precisa ser um pouco mais malandro, ficar um pouco mais com a bola, que é a nossa principal característica Erick - meio-campista do Bahia

Bahia volta a campo pelo BaVi

O Bahia volta a campo neste domingo, às 16h, no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, para enfrentar o Vitória no último clássico BaVi do ano, em duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.