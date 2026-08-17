CAMPEONATO BRASILEIRO
Venda mais cara do Bahia estreia com assistência e afeta o Tricolor
Lucho Rodríguez estreou pelo Cruzeiro de forma decisiva e ajudou a equipe mineira a passar o Bahia
O atacante Luciano “Lucho” Rodríguez, ex-Bahia, fez sua estreia pelo Cruzeiro neste domingo, 16, com direito a uma assistência decisiva para o gol da vitória da equipe mineira sobre o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro.
O uruguaio foi lançado pelo técnico Arthur Jorge no segundo tempo e, com apenas 20 minutos em campo, fez um belíssimo cruzamento para o gol de Wanderson, já na reta final da partida.
Veja:
A assistência que o Lucho Rodríguez acabou de dar na estreia pelo Cruzeiro. 😳 pic.twitter.com/TlAmdBFhUI— Vou de Bahêa (@voudebahea) August 17, 2026
A assistência garantiu não apenas a vitória por 2 a 1, mas também a ultrapassagem do Cruzeiro sobre o Bahia na tabela. Com o resultado, a equipe mineira assumiu a quinta posição da Série A, empurrando o Esquadrão para o sexto lugar.
Com a assistência de Lucho Rodríguez, o Cruzeiro chegou aos 36 pontos na tabela de classificação do Brasileirão, enquanto o Bahia ficou dois pontos atrás, com 34. Ambas as equipes têm o mesmo número de jogos: 23 no total.
Venda mais cara da história do Esporte Clube Bahia
Em setembro de 2025, Lucho Rodríguez deixou o Bahia para defender o Neom SC em uma negociação de 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 126,6 milhões), além de mais 2 milhões de euros (aproximadamente R$ 12,6 milhões) condicionados ao cumprimento de metas de produtividade.
A negociação consolidou o uruguaio como a venda mais cara da história não apenas do Esquadrão, mas também do futebol nordestino.
“Dobradinha”: contratação mais cara da história do Bahia
Além do lucro histórico obtido com a venda, Lucho Rodríguez também aparece como a contratação mais cara da história do Bahia. O Tricolor de Aço desembolsou 12 milhões de dólares (cerca de R$ 65,3 milhões na cotação da época) para contratar o atacante uruguaio, que também ocupa o topo entre as negociações mais caras do Nordeste.
Confira as maiores compras do Nordeste
- Luciano Rodríguez (Bahia): 12 milhões de dólares (R$ 65,3 milhões);
- Alejo Véliz (Bahia): 9 milhões de euros (R$ 56 milhões);
- Luiz Gustavo e Mateo Sanabria (Bahia): 5 milhões de euros (R$ 31,6 milhões);
- Jean Lucas (Bahia): R$ 30,3 milhões;
- Erick (Bahia): R$ 28,4 milhões;
- Ramos Mingo (Bahia): 4,5 milhões de dólares (R$ 27,4 milhões);
- Caio Alexandre (Bahia): R$ 24,3 milhões;
- Rodrigo Nestor (Bahia): R$ 23,7 milhões;
- Moisés (Fortaleza): R$ 18,4 milhões;
- Nicolás Acevedo (Bahia): R$ 18,16 milhões;
- Jhoanner Chávez (Bahia): R$ 18 milhões.