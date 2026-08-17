Venda mais cara do Bahia estreia com assistência e afeta o Tricolor

O atacante Luciano “Lucho” Rodríguez, ex-Bahia, fez sua estreia pelo Cruzeiro neste domingo, 16, com direito a uma assistência decisiva para o gol da vitória da equipe mineira sobre o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro.

O uruguaio foi lançado pelo técnico Arthur Jorge no segundo tempo e, com apenas 20 minutos em campo, fez um belíssimo cruzamento para o gol de Wanderson, já na reta final da partida.





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Veja:

A assistência que o Lucho Rodríguez acabou de dar na estreia pelo Cruzeiro. 😳 pic.twitter.com/TlAmdBFhUI — Vou de Bahêa (@voudebahea) August 17, 2026

A assistência garantiu não apenas a vitória por 2 a 1, mas também a ultrapassagem do Cruzeiro sobre o Bahia na tabela. Com o resultado, a equipe mineira assumiu a quinta posição da Série A, empurrando o Esquadrão para o sexto lugar.





Com a assistência de Lucho Rodríguez, o Cruzeiro chegou aos 36 pontos na tabela de classificação do Brasileirão, enquanto o Bahia ficou dois pontos atrás, com 34. Ambas as equipes têm o mesmo número de jogos: 23 no total.





Venda mais cara da história do Esporte Clube Bahia

Em setembro de 2025, Lucho Rodríguez deixou o Bahia para defender o Neom SC em uma negociação de 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 126,6 milhões), além de mais 2 milhões de euros (aproximadamente R$ 12,6 milhões) condicionados ao cumprimento de metas de produtividade.





A negociação consolidou o uruguaio como a venda mais cara da história não apenas do Esquadrão, mas também do futebol nordestino.





“Dobradinha”: contratação mais cara da história do Bahia

Além do lucro histórico obtido com a venda, Lucho Rodríguez também aparece como a contratação mais cara da história do Bahia. O Tricolor de Aço desembolsou 12 milhões de dólares (cerca de R$ 65,3 milhões na cotação da época) para contratar o atacante uruguaio, que também ocupa o topo entre as negociações mais caras do Nordeste.





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