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SUSPENSO

Jean Lucas leva 3º cartão no BaVi e desfalca o Bahia contra o Inter

Volante recebeu o terceiro cartão amarelo durante a comemoração do gol no clássico

Téo Mazzoni
Por
Herói do BaVi, Jean Lucas vira desfalque do Bahia contra o Inter
Herói do BaVi, Jean Lucas vira desfalque do Bahia contra o Inter - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia sofreu uma baixa importante para o duelo contra o Internacional, neste domingo, 30, às 19h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Trata-se do volante Jean Lucas.

Jean Lucas desfalca o Bahia contra o Internacional

Jean Lucas recebeu o terceiro cartão amarelo após tirar a camisa durante a comemoração do gol que carimbou o triunfo por 2 a 0 sobre o Vitória, no clássico BaVi do último domingo, 23, no Barradão. Na ocasião, o camisa 6 retirou o uniforme e exibiu a camisa do Bahia diante dos torcedores rubro-negros, em um lance que gerou polêmica.

Portanto, Jean Lucas cumprirá suspensão automática na partida contra o Inter e não estará à disposição do técnico Rogério Ceni. No entanto, vale destacar que o volante não é titular do Bahia, já que Erick retomou a posição após se recuperar da infecção sofrida no pé e, inclusive, voltou ao time titular no jogo contra o Vitória.

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Éverton Ribeiro pode reforçar o Bahia

Apesar do desfalque de Jean Lucas, o Bahia trabalha para contar com um reforço de peso na partida: Éverton Ribeiro. O camisa 10 e capitão tricolor tem previsão de voltar a atuar no dia 30 de agosto, diante do Internacional, conforme apurou o portal A TARDE.

A programação, porém, prevê uma margem de segurança. Caso o meio-campista não esteja em condições de enfrentar o Colorado, a expectativa é de que ele seja relacionado para o compromisso seguinte, contra o Red Bull Bragantino, marcado para 5 de setembro.

Camisa 10 está afastado desde o início de agosto

Éverton Ribeiro está afastado desde o início de agosto, quando foi submetido a uma infiltração/bloqueio na região sacroilíaca. O procedimento foi realizado após o aumento da intensidade das dores crônicas na região lombar, relatadas pelo jogador desde maio, antes da Copa do Mundo. O tratamento não envolveu cirurgia.

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