E.C.VITÓRIA
Joia do Vitória é convocada pela Seleção para torneio internacional
Zagueiro é uma das principais promessas da base rubro-negra
Promessa das divisões de base do Esporte Clube Vitória, o zagueiro Sandro Diniz da Silva voltou a ser convocado pela Seleção Brasileira Sub-15. Ele foi incluído na lista final de atletas para a disputa da CONMEBOL Liga Evolução 2026, em Assunção, no Paraguai, entre os dias 8 e 20 de setembro.
A convocação acontece após dias de preparação na Granja Comary. Nos dois amistosos disputados contra o Uruguai, o Brasil venceu os dois confrontos com autoridade: 4 a 0, na quarta-feira, 19, e 7 a 0, no sábado, 22. Sandro, inclusive, marcou um gol no primeiro jogo.
O defensor rubro-negro já acumulava, pelo menos, três convocações para a seleção de base. Atual campeã, a Amarelinha estreia diante da Colômbia, no dia 8 de setembro, uma terça-feira, às 8h40, no Parque Guasu, em Luque, no Paraguai.
A Liga Evolução será a segunda competição internacional da geração Sub-15 nesta temporada. A primeira foi o Torneio Internacional Vlatko Marković, disputado em maio, na Croácia.
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Veja abaixo a convocação
Goleiros
- Arthur Lourenço — Internacional
- Arthur Santin — Flamengo
Defensores
- Enzo Costa — Palmeiras
- Pietro Gomes — Atlético-MG
- Valmir Ribeiro — Flamengo
- Guilherme Borges — Internacional
- Sandro Silva — Vitória
- Gustavo Galan — Palmeiras
Meio-campistas
- Diego Bento — Vasco
- Lucas Jorge — São Paulo
- Lucas Splichal — Corinthians
- Gabriel Leite — Palmeiras
- Brener Paulino — Internacional
- Gabriel Castor — Grêmio
Atacantes
- Gabriel Bueno — Palmeiras
- Samuell Oliveira — Fluminense
- Kelwin Araújo — Internacional
- Kauã Souza — Flamengo
- Asafe Fernandes — Internacional
- Isaac Alves — Santos