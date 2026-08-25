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E.C.VITÓRIA

Joia do Vitória é convocada pela Seleção para torneio internacional

Zagueiro é uma das principais promessas da base rubro-negra

João Grassi
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| Atualizada em
Sandro, zagueiro do Vitória, em ação na Seleção Brasileira Sub-15
Sandro, zagueiro do Vitória, em ação na Seleção Brasileira Sub-15 - Foto: Rafael Ribeiro | CBF

Promessa das divisões de base do Esporte Clube Vitória, o zagueiro Sandro Diniz da Silva voltou a ser convocado pela Seleção Brasileira Sub-15. Ele foi incluído na lista final de atletas para a disputa da CONMEBOL Liga Evolução 2026, em Assunção, no Paraguai, entre os dias 8 e 20 de setembro.

A convocação acontece após dias de preparação na Granja Comary. Nos dois amistosos disputados contra o Uruguai, o Brasil venceu os dois confrontos com autoridade: 4 a 0, na quarta-feira, 19, e 7 a 0, no sábado, 22. Sandro, inclusive, marcou um gol no primeiro jogo.

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O defensor rubro-negro já acumulava, pelo menos, três convocações para a seleção de base. Atual campeã, a Amarelinha estreia diante da Colômbia, no dia 8 de setembro, uma terça-feira, às 8h40, no Parque Guasu, em Luque, no Paraguai.

A Liga Evolução será a segunda competição internacional da geração Sub-15 nesta temporada. A primeira foi o Torneio Internacional Vlatko Marković, disputado em maio, na Croácia.

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FÁBRICA DE TALENTOS

Joia do Vitória marca gol e se destaca em amistoso da Seleção Sub-15
Joia do Vitória marca gol e se destaca em amistoso da Seleção Sub-15 imagem

E.C.VITÓRIA

Zagueiro da base da Vitória é convocado para Seleção Brasileira
Zagueiro da base da Vitória é convocado para Seleção Brasileira imagem

FÁBRICA DE TALENTOS

Seleção Sub-15 tem joia do Vitória como único representante nordestino
Seleção Sub-15 tem joia do Vitória como único representante nordestino imagem

Veja abaixo a convocação

Goleiros

  • Arthur Lourenço — Internacional
  • Arthur Santin — Flamengo

Defensores

  • Enzo Costa — Palmeiras
  • Pietro Gomes — Atlético-MG
  • Valmir Ribeiro — Flamengo
  • Guilherme Borges — Internacional
  • Sandro Silva — Vitória
  • Gustavo Galan — Palmeiras

Meio-campistas

  • Diego Bento — Vasco
  • Lucas Jorge — São Paulo
  • Lucas Splichal — Corinthians
  • Gabriel Leite — Palmeiras
  • Brener Paulino — Internacional
  • Gabriel Castor — Grêmio

Atacantes

  • Gabriel Bueno — Palmeiras
  • Samuell Oliveira — Fluminense
  • Kelwin Araújo — Internacional
  • Kauã Souza — Flamengo
  • Asafe Fernandes — Internacional
  • Isaac Alves — Santos
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