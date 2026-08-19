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FÁBRICA DE TALENTOS

Joia do Vitória marca gol e se destaca em amistoso da Seleção Sub-15

Atleta rubro-negro atuou na goleada de 4 a 0 sobre o Uruguai

João Grassi
Por
Sandro, zagueiro do Vitória, em ação na Seleção Brasileira Sub-15
Sandro, zagueiro do Vitória, em ação na Seleção Brasileira Sub-15 - Foto: Rafael Ribeiro | CBF

Atleta da base do Esporte Clube Vitória, Sandro Diniz da Silva foi um dos destaques na vitória da Seleção Brasileira Sub-15, em amistoso disputado contra o Uruguai nesta quarta-feira, 19, na Granja Comary, no Rio de Janeiro.

Durante a goleada de 4 a 0 do Brasil sobre os uruguaios, Sandro marcou o terceiro gol da Amarelinha. O zagueiro rubro-negro aproveitou cruzamento em bola parada e fez um belo gol de cabeça. Os outros tentos foram marcados por Lucas Jorge, Enzo e Kelwvin.

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Sandro vem acumulando convocações para a Seleção Sub-15, que se prepara em Teresópolis-RJ para a Liga Evolução da Conmebol. A equipe verde e amarela volta a enfrentar o Uruguai no sábado, 22, no mesmo local.

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Assista abaixo o gol de Sandro

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