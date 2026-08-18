Vitória perde fora de casa para o Athletico no Brasileirão Sub-17

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O Esporte Clube Vitória visitou o Athletico-PR em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17. Nesta terça-feira, 18, o Leãozinho perdeu por 3 a 1 no CT do Caju, em Curitiba.

Após sair atrás no placar, o Vitória chegou a empatar com gol de Yuri Conca. No entanto, ainda no primeiro tempo, o time baiano voltou a ser vazado e foi para o intervalo em desvantagem. Na segunda etapa, os donos da casa marcaram o terceiro e mataram o jogo.

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Para o duelo, o técnico Jeanderson Santana escalou sua equipe com Mateus Pedro; Hugo Furtado (Dátolo), Silas, João Gabriel (Marcos Guilherme) e Cauan Henrique; Luís Gustavo, Yarlen (Dieguinho) e Yuri Conca; Ygor Luan, Pietro (Jorginho) e Júlio César (Erick Kauã).

Classificação e próximo compromisso

Com o resultado, o Vitória segue na 19ª posição do Brasileirão Sub-17, com quatro pontos. A equipe rubro-negra venceu apenas uma partida, empatou uma outra e perdeu dez jogos disputados na competição.

O próximo compromisso será diante do Cruzeiro, na próxima terça-feira, 25, às 15h. O duelo acontecerá no CT Manoel Pontes Tanajura, em Salvador, válido pela rodada 13.