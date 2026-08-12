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Vitória leva dois gols nos acréscimos e perde no Brasileiro Sub-17

Leão da Barra foi derrotado pelo Fluminense no Rio de Janeiro

João Grassi
Por
Fluminense 4x2 Vitória - Brasileirão Sub-17
Fluminense 4x2 Vitória - Brasileirão Sub-17 - Foto: Leonardo Brasil | Fluminense

O Esporte Clube Vitória visitou o Fluminense em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17. Nesta terça-feira, 11, o Leãozinho perdeu por 4 a 2 no Estádio Marcelo Vieira, no Rio de Janeiro.

O Vitória arrancava um empate por 2 a 2 até os acréscimos do segundo tempo, quando sofreu dois gols praticamente seguidos. Os gols do Rubro-Negro foram marcados por Júlio Cesar, em duas cobranças de pênalti.

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Para o duelo, o técnico Jeanderson Santana escalou sua equipe com Pedro Henrique; Hugo Furtado, Geovane Pedro, Silas e Cauan Henrique; Luís Gustavo (Erick Kauã), Yarlen e Yuri Conca; Ygor Luan (Jorginho), Welton (Pietro) [Dátolo] e Júlio César.

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Classificação e próximo compromisso

Com o resultado, o Vitória segue na 19ª posição do Brasileirão Sub-17, com quatro pontos. A equipe rubro-negra venceu apenas uma partida, empatou uma outra e perdeu nove jogos disputados na competição.

O próximo compromisso será diante do Athletico, na próxima terça-feira, 18, às 15h. O duelo acontecerá no CT do Caju, em Curitiba, válido pela rodada 12.

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