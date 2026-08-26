Acelen anuncia investimento de R$ 2 milhões em projetos sociais

A Acelen ampliou o investimento em projetos sociais no entorno da Refinaria de Mataripe. O um anúncio de mais de R$ 2,678 milhões, no segundo semestre, nas comunidades de Candeias, Madre de Deus, São Francisco do Conde e Ilha de Maré, foi feito na terça-feira, 25, na celebração de três anos do Acelen Acender, equipamento social mantido em Candeias.

Criada em agosto de 2023, a iniciativa já beneficiou diretamente 768 pessoas e recebeu mais de R$ 7 milhões em investimentos em ações de formação, inclusão socioprodutiva e fortalecimento.

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Além de continuar investindo no Acelen Acender, a empresa vai apoiar outras iniciativas, como:

Projetos Mães que Produzem, uma capacitação em panificação artesanal, em Catu;

Projeto Renascer, do Instituto Encandear, em Candeias;

Cozinha Solidária, em São Francisco do Conde;

Dança Afro Quilombola de Passé;

Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente de Madre de Deus;

Natação para Todos, em Ilha de Maré;

Memorial Maré Ancestral, em Bananeiras.

“Estamos entrando em uma nova etapa da nossa história na Bahia, com a construção da biorrefinaria, e queremos que esse novo momento seja acompanhado pela continuidade do diálogo e da parceria que construímos com as comunidades ao longo dos últimos três anos”, afirmou Luiz de Mendonça, CEO da Acelen.

Acelen Acender

Uma pesquisa realizada em 2025 com 51 representantes dos Conselhos Comunitários Consultivos apontou que 96% consideram o Acelen Acender importante ou muito importante para as comunidades, enquanto 90% aprovam o relacionamento da Acelen com os territórios onde está presente.

Para a companhia, os resultados reforçam a importância de manter uma atuação baseada em escuta, diálogo e construção conjunta, conectando investimento social, desenvolvimento de pessoas e fortalecimento das capacidades locais.

Ao longo dos três anos do Acelen Acender, foram realizadas mais de 2,1 mil horas de aulas e atividades voltadas à qualificação profissional, ao desenvolvimento de organizações da sociedade civil, ao empreendedorismo e à preparação de jovens para o mundo do trabalho.

Atualmente mantido integralmente pela Acelen, o Acelen Acender nasceu em parceria com a Fundação Banco do Brasil e a AVSI Brasil e se consolidou como uma das principais frentes de atuação social da companhia nos municípios do entorno da refinaria.

O Acelen Acender reúne programas como Jornada Jovem Acelen e Jovens Conectados, que preparam jovens para o mundo do trabalho; o Acelera OSC, voltado ao fortalecimento de organizações sociais locais com capacitação, mentoria, assistência técnica e apoio ao desenvolvimento de projetos, incluindo iniciativas como Acelera Pesca e Mentoria Acelen Incentiva; e o Rede de Valor, que fomenta o empreendedorismo local e o voluntariado corporativo.