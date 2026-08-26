POLÍCIA
Família é encontrada morta dentro de cisterna na Bahia após manutenção
Entre as vítimas está uma criança de 10 anos e a mãe dele
Um menino de 10 anos, a mãe e o padrastro, foram encontrados sem vida dentro de cisterna em um assentamento rural de Santa Rita de Cássia, no oeste da Bahia, na segunda-feira, 24. Os três estavam no equipamento durante uma manutenção.
As vítimas foram identificadas como:
- Kaio Matos de Souza, 10;
- Flávia dos Santos Souza, 27;
- Edgar Costa Barbosa, 29.
Após retirados do local, os três corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Barreiras, local onde passaram por necropsia.
Liberados para sepultamento, mãe e filho foram enterrados no povoado de Baixinho. Já o Edgar foi levado para Bom Jesus, município em que nasceu.
Juntos, Flávia e Edgar tinham duas filhas, uma adolescente e outra de 7 anos.
Leia Também:
Investigação continua
Em nota enviada ao portal A TARDE, a Políia Civil informou que a Delegacia Territorial (DT/Barreiras) investiga o caso. Guias para remoção e perícia foram expedidas.
Diligências e oitivas são realizadas para o completo esclarecimento dos fatos. Os laudos vão auxiliar na identificação da causa da morte.