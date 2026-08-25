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ROTA DAS FLORES

Dupla é presa em Salvador por enviar drogas para Goiás pelos Correios

Mandados foram cumpridos no Curuzu, Cabula e Arenoso

Andrêzza Moura
Por
Operação segue na tentativa de identificar e prender outros envolvidos no esquema
Operação segue na tentativa de identificar e prender outros envolvidos no esquema - Foto: Divulgação Polícia Civil

Duas pessoas foram presas em Salvador, durante a Operação Rota das Flores, deflagrada, nesta terça-feira, 25, em uma ação conjunta entre as Polícias Civis da Bahia e de Goiás. A operação investiga um grupo suspeito de utilizar encomendas enviadas pelos Correios para transportar drogas e abastecer clientes por meio de um sistema de delivery.

Além das prisões, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em imóveis localizados nos bairros do Curuzu, Cabula e Arenoso.

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Segundo informações da Polícia Civil da Bahia, a investigação foi conduzida inicialmente pelas autoridades de Goiás após diferentes tipos de entorpecentes serem apreendidos em municípios do estado.

A partir da análise do material apreendido e do avanço das diligências, os investigadores identificaram indícios de que um grupo, sediado em Salvador, estaria envolvido no envio de drogas para clientes em Goiás.

Dinheiro e arma são apreendidos

Ainda durante o cumprimento das ordens judiciais, os policiais apreenderam uma arma de fogo, aparelhos celulares e R$ 57 mil em espécie.

Todo o material apreendido foi encaminhado para uma unidade policial e, posteriormente, passará por perícia.

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A PC informa que a Operação Rota das Flores permanece em andamento e que novas diligências serão realizadas no decorrer da investigação. A objetivo é esclarecer a participação dos suspeitos presos e identificar outros integrantes e detalhes da estrutura utilizada para distribuição das drogas.

A operação contou com a participação de equipes do Departamento Estadual de Repressão a Narcóticos de Goiás (DENARC/GO) e do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico da Bahia (DENARC/BA).

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Tags

Bahia delivery de drogas Operação Polícia Civil

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