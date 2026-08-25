Fotógrafo morre após agressão em partida de futebol na Bahia

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O fotógrafo e profissional do audiovisual Ricardo Sena Santos, de 37 anos, morreu na tarde desta segunda-feira, 24, no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana, a cerca de 115 Km de Salvador, onde estava internado após ser vítima de agressão.

Ele foi levado à unidade de saúde desde o dia 9 deste mês, depois de ser agredido durante uma partida de futebol em um estádio do distrito de Bravo, em Serra Preta, na área de Expansão Metropolitana de Feira de Santana.

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Segundo informações, Ricardo sofreu uma fratura em uma das pernas e precisou passar por cirurgia. Ele permaneceu internado até a tarde desta segunda-feira.

A circunstância da agressão e a eventual relação entre os ferimentos sofridos durante a partida de futebol e a morte do fotógrafo ainda devem ser esclarecidas pela Polícia Civil.

Atuação na fotografia e no audiovisual

Ricardo Sena tinha formação em Cinema e Audiovisual e em Artes Visuais pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB).

Ao longo da carreira, desenvolveu trabalhos na área da fotografia e do audiovisual, além de projetos voltados ao registro e à valorização da cultura local.

A atuação profissional fez com que Ricardo fosse reconhecido no município de Serra Preta e entre pessoas ligadas à produção cultural da região.

Prefeitura lamenta morte

Por meio de nota publicada nas redes sociais, a Prefeitura de Serra Preta lamentou a morte de Ricardo. Ele era ex-colaborador da atual gestão municipal.

Na publicação, o Executivo municipal destacou a contribuição do fotógrafo para a cultura, o audiovisual e a fotografia, além de prestar solidariedade aos familiares e amigos.

“Neste momento de dor, a Prefeitura de Serra Preta se solidariza com amigos, familiares e todos que conviveram com Ricardo Sena, desejando força e conforto neste momento de perda irreparável”, diz a nota. As informações são do Acorda Cidade e Jacuípe News.