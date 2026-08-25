Corpo é encontrado enrolado em carpete no Dique do Tororó

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Um corpo envolto em um carpete, ainda sem identidade formal revelada, foi encontrado dentro do Dique do Tororó, um dos principais pontos turísticos de Salvador, na manhã desta terça-feira, 25.

Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Militar (PM) informou que equipes da 2.ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar) foram acionadas para verificar a ocorrência. No local, encontraram o corpo de um homem sem sinais vitais.

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Ainda de acordo com a corporação, o local foi preservado e tanto o Departamento de Polícia Técnica (DPT) quanto o Corpo de Bombeiros foram acionados para os procedimentos cabíveis.

Até o momento não existem detalhes sobre a motivação ou a autoria do crime. De acordo com a Polícia Civil (PC), as guias periciais e de remoção foram expedidas, além disso diligências são realizadas para a identificação do corpo, bem como para demais circunstâncias dos fatos.