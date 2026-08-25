Grupo que furtava e matava gados no Sul da Bahia é preso após operação

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Um grupo de onze membros investigado por furto de gado em propriedades rurais do Extremo Sul da Bahia foi alvo de uma operação deflagrada pela Polícia Civil (PC), na manhã desta terça-feira, 25.

A ação culminou na prisão de 11 pessoas, sendo nove homens, com idades entre 21 e 49 anos, e duas mulheres, de 20 e 26 anos.

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Vale ressaltar que, entre os presos, um homem e uma mulher, de 32 e 26 anos, respectivamente, alvos de mandados de prisão preventiva, também foram autuados em flagrante por receptação qualificada.

Além disso, também foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão.

Apreensões

Durante as diligências foram apreendidos:

10 celulares;

uma espingarda calibre .22;

um veículo ;

; diversos objetos.

As investigações aconteceram em Porto Seguro, incluindo os distritos de Arraial d'Ajuda e Trancoso.

Grupo atuava de forma estruturada

De acordo com a PC, o grupo atuava de forma estruturada e com divisão de tarefas entre os membros, com ocorrências registradas em Guaratinga, Itabela, Eunápolis, Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália, Belmonte, Itapebi e Itagimirim.

Como os criminosos agiam

Conforme a PC, os alvos eram, majoritariamente, propriedades rurais afastadas e com pouca vigilância, e as ações ocorriam predominantemente durante a noite.

Após entrarem nas propriedades, os envolvidos abatiam os animais ainda nas fazendas e realizavam o corte no próprio local, retirando as partes destinadas ao comércio.

Para a execução do crime, eram utilizados veículos alugados, instrumentos próprios para o abate e processamento da carne e, em algumas ocasiões, armas de fogo.

A Polícia Civil informou que ainda foi identificada uma estrutura de apoio para transporte, logística e escoamento do produto, além de transações financeiras ligadas a despesas das ações e à divisão dos valores obtidos.

A investigação aponta ainda o envolvimento de pessoas ligadas à destinação comercial da carne.

A operação foi realizada no âmbito da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (23ª COORPIN/Eunápolis) e conta com a participação dos Grupos de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Sul, Costa do Cacau e Extremo Sul).