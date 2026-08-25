Habeas corpus gera adiamento em júri de Valdir Cabeleireiro; entenda

O júri popular de dois dos responsáveis pelo assassinato de Valdir Macário, o Valdir Cabeleireiro, ocorrido em 2016, em Salvador, aconteceria nesta terça-feira, 25, mas foi adiado pela quinta vez, com data prevista para 10 de setembro.

Ao portal A TARDE, Paulo Sérgio Barbosa, juiz responsável pelo julgamento, explicou o motivo para a sequência de protelações, tendo em vista que só neste mês, esta é a segunda vez que a sessão é remarcada.

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Um julgamento de habeas corpus, marcado para ocorrer na 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, às 13h30, interferiu no acontecimento, pois a defesa de Edgar Santos da Silva, o mandante, terá que participar.

"Como ele foi intimado primeiro lá, ele requereu a suspensão aqui da sessão porque não daria tempo dele fazer a sustentação oral dos clientes dele que estão presos. Como o réu preso tem prioridade no julgamento, assim foi acolhida a manifestação da defesa de Edgard", informou o juiz.

Neste meio tempo, Edgar segue em prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica, devido a outro crime. O direito de cumprir pena em casa se deu após um histórico de doença cardiovascular.

Juiz Paulo Sérgio Barbosa - Foto: Alice Paulilo | Ag. A TARDE

Adiamentos anteriores

A mortivação dos adiamentos anteriores foi um dos executores do delito, Patric Ribeiro Tupinambá, que fugiu após o crime e, em 2024, foi preso em flagrante em Minas Gerais, por tráfico de drogas. O suspeito ficou custodiado na Penitenciária de Ribeirão das Neves, até ser recambiamento para a Bahia.

"Por questão de estratégia, por questão de orçamento, uma vez que atende todo o estado da Bahia no recambiamento dos presos e demorou um pouco de fazer a transferência. Então, logo que ele chegou aqui na Bahia, a gente designou o júri", disse.



Relembre o crime

No dia 12 de novembro de 2016, dois homens executaram o cabeleireiro Valdir Macário a tiros, diante de funcionários e clientes dentro do estabelecimento da vítima, o “Salão Valdir Cabeleireiro”, localizado na Avenida Vasco da Gama, em Salvador.

Câmeras de segurança do local registraram o momento em que Patric e outro homem, ainda não identificado, chegam ao local enquanto Valdir está atendendo um cliente e, ao perceber a ação, corre para o banheiro na tentativa de se proteger.

Enquanto Patric rendia as pessoas no salão, o terceiro suspeito foi atrás de Valdir e executou o cabeleireiro com cerca de 20 tiros de pistola calibre .40.

Segundo informações reveladas, Edgar Santos da Silva, também conhecido como 'Chocolate', ficou dentro do carro aguardando os comparsas.

A motivação teria ocorrido após o mandante do crime suspeitar que Valdir estava tentando aproximar o irmão Reginaldo de uma mulher casada.