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Carne de gado furtado era comercializada por grupo alvo de operação na Bahia

Suspeitos agiam principalmente à noite em propriedades rurais de oito municípios do Extremo Sul

Luan Julião
Por
Operação cumpriu 13 mandados de busca e apreensão e prendeu 11 pessoas
Operação cumpriu 13 mandados de busca e apreensão e prendeu 11 pessoas - Foto: Divulgação / PCBA

Uma investigação sobre uma série de furtos de gado em propriedades rurais do Extremo Sul da Bahia levou à prisão de 11 pessoas durante uma operação da Polícia Civil realizada nesta terça-feira, 25.

Entre os detidos estão nove homens, com idades de 21 a 49 anos, e duas mulheres, de 20 e 26 anos. Dois deles, um homem de 32 anos e uma mulher de 26, tinham mandados de prisão preventiva e também foram autuados em flagrante por receptação qualificada.

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Além das prisões, os policiais cumpriram 13 mandados de busca e apreensão. Nas ações, foram encontrados 10 celulares, uma espingarda calibre .22, um veículo e outros objetos.

Investigações apontam atuação em oito municípios

De acordo com a apuração, o grupo mantinha uma organização dividida em funções e teria praticado crimes em oito municípios: Guaratinga, Itabela, Eunápolis, Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália, Belmonte, Itapebi e Itagimirim.

As propriedades escolhidas ficavam, principalmente, em áreas rurais mais afastadas e com pouca vigilância. Os furtos aconteciam, na maioria das vezes, durante a noite.

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Segundo a investigação, depois de invadir as fazendas, os suspeitos abatiam os animais no próprio local. Em seguida, faziam o corte do gado e retiravam as partes que seriam comercializadas.

Para realizar as ações, o grupo utilizava veículos alugados, equipamentos destinados ao abate e processamento da carne e, em alguns casos, armas de fogo.

Carne era destinada à comercialização

A Polícia Civil também identificou uma estrutura responsável pelo transporte dos produtos, pela logística das ações e pelo escoamento da carne. A investigação encontrou ainda movimentações financeiras relacionadas aos custos das atividades e à distribuição dos valores obtidos.

As apurações indicam também a participação de pessoas ligadas à destinação comercial da carne retirada dos animais furtados.

As diligências desta terça-feira ocorreram em Porto Seguro e nos distritos de Arraial d'Ajuda e Trancoso.

A operação está sob responsabilidade da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (23ª COORPIN/Eunápolis), com participação dos Grupos de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Sul, Costa do Cacau e Extremo Sul).

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Tags

abate de gado Extremo Sul da Bahia furtos de gado investigação criminal Polícia Civil prisões em flagrante

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