Policial é baleado e suspeito de chefiar facção morre em confronto em Mutuípe

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Um soldado da Polícia Militar foi baleado na coxa durante uma operação contra uma facção criminosa na manhã desta terça-feira, 25, na zona rural de Mutuípe, no Vale do Jiquiriçá. O militar foi socorrido e permanece internado em Santo Antônio de Jesus.

O confronto aconteceu por volta das 5h30, durante uma ação conjunta da Rondesp Recôncavo, Cipe Recôncavo e 14º Batalhão da Polícia Militar (BPM). As equipes cumpriam um mandado de prisão contra um homem de 32 anos, apontado pela polícia como chefe de uma facção que atuava na região.

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Segundo a PM, os agentes foram recebidos a tiros e reagiram. O suspeito, conhecido pelo apelido de “Marcelo”, morreu durante o confronto.

O policial recebeu atendimento inicial no local e foi levado para o Hospital Municipal de Mutuípe. Depois, foi transferido para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. De acordo com a Polícia Militar, o estado de saúde dele é estável.

Buscas continuam

A Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) informou que as forças de segurança continuam na região para localizar outros suspeitos envolvidos na troca de tiros.

O policiamento também foi reforçado. As buscas contam com o apoio do Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (Graer), que utiliza um helicóptero na operação.