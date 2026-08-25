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TENTATIVA HOMICÍDIO

Homem é preso após esfaquear a própria mãe em cidade baiana

Depois do crime, suspeito furtou celular e dinheiro da mulher e fugiu

Andrêzza Moura
Por
Polícia apura se, após esfaquear a mãe, homem furtou pertences dela para comprar drogas
Polícia apura se, após esfaquear a mãe, homem furtou pertences dela para comprar drogas - Foto: Divulgação Polícia Civil

Uma mulher, de 47 anos, foi atacada pelo próprio filho, um homem de 27, durante a madrugada de domingo, 23, na localidade de Coqueiro, zona rural de Maragogipe, no Recôncavo Baiano.

O homem, que não teve o nome revelado, foi preso em flagrante pela Polícia Civil da Bahia no distrito de Nagé, também em Maragogipe. De acordo com as investigações, mãe e filho teriam discutido antes do ataque.

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Durante o desentendimento, a mulher foi atingida por golpes de arma branca e precisou ser levada a uma unidade de saúde.

Após o crime, o homem fugiu levando celular e uma quantia em dinheiro da mãe. A Polícia Civil apura se o filho levou furtou o telefone e o dinheiro da mãe para comprar drogas.

Apreensão

Quando foi detido, o homem ainda estava em poder dos objetos furtados da vítima. Também foram apreendidas as roupas usadas por ele no momento do ataque e as armas brancas que, segundo a investigação, podem ter sido utilizadas no crime.

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O homem foi levado para uma unidade policial e teve a prisão em flagrante formalizada. Ele permanece custodiado e à disposição da Justiça.

As investigações continuam para esclarecer a dinâmica do ataque e as circunstâncias que antecederam a tentativa de homicídio.

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Tags

filho agride mãe mragogipe Polícia Civil tentativa homicídio

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