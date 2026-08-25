Casal desaparece na Bahia após mulher ver carro suspeito perto de casa

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O desaparecimento do casal, Marcelo dos Santos Souza, de 41 anos, e Juscélia Costa da Silva, de 47, tem deixado familiares apreensivos em Itabela, no Extremo Sul da Bahia. Eles não são vistos desde a noite do último domingo, 23.

As circunstâncias que antecederam o sumiço deles estão sendo investigadas pela polícia. Os familiares ficaram ainda mais preocupados porque Juscélia, que é servidora pública, não compareceu ao trabalho.

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Diante disso, a filha dela decidiu ir na residência do casal e, ao chegar no local, encontrou a porta de entrada arrombada e o interior do imóvel bastante bagunçado.

Objetos estavam fora do lugar

Dentro da casa, armários estavam abertos, móveis haviam sido mexidos e roupas estavam espalhadas pelos cômodos.

A família também percebeu que a bolsa de Juscélia, onde ela guarda documentos pessoas, também não estava na casa.

A porta da casa do casal foi encontrada arrombada - Foto: Reprodução Blog do Marcelo

Servidora relatou veículo suspeito

Antes de perder o contato com a família, Juscélia teria contado à filha, durante uma ligação telefônica, que havia percebido um carro parado em um cruzamento próximo à residência.

A servidora não conseguiu informar detalhes sobre o veículo. A conversa com a filha ocorreu pouco antes de os familiares não conseguirem mais falar com ela.

Na mesma faixa de horário, Marcelo também teria realizado seu último contato com a mãe. Depois disso, os dois desapareceram.

Investigação busca reconstruir últimos passos

A Polícia Civil investiga o desaparecimento e buscam informações que permitam reconstruir os últimos passos do casal.

Até a noite desta terça-feira, 25, não havia informações sobre paradeiro de Marcelo e Juscélia, nem sobre o que teria acontecido com eles. As informações são do Blog do Marcelo.