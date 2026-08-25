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MISTÉRIO

Casal desaparece na Bahia após mulher ver carro suspeito perto de casa

Familiares dizem ter visto casal pela última vez no domingo, 23

Andrêzza Moura
Por
Casal está desaparecido desde o domingo, 23
Casal está desaparecido desde o domingo, 23 - Foto: Reprodução Blog do Marcelo

O desaparecimento do casal, Marcelo dos Santos Souza, de 41 anos, e Juscélia Costa da Silva, de 47, tem deixado familiares apreensivos em Itabela, no Extremo Sul da Bahia. Eles não são vistos desde a noite do último domingo, 23.

As circunstâncias que antecederam o sumiço deles estão sendo investigadas pela polícia. Os familiares ficaram ainda mais preocupados porque Juscélia, que é servidora pública, não compareceu ao trabalho.

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Diante disso, a filha dela decidiu ir na residência do casal e, ao chegar no local, encontrou a porta de entrada arrombada e o interior do imóvel bastante bagunçado.

Objetos estavam fora do lugar

Dentro da casa, armários estavam abertos, móveis haviam sido mexidos e roupas estavam espalhadas pelos cômodos.

A família também percebeu que a bolsa de Juscélia, onde ela guarda documentos pessoas, também não estava na casa.

A porta da casa do casal foi encontrada arrombada
A porta da casa do casal foi encontrada arrombada - Foto: Reprodução Blog do Marcelo

Servidora relatou veículo suspeito

Antes de perder o contato com a família, Juscélia teria contado à filha, durante uma ligação telefônica, que havia percebido um carro parado em um cruzamento próximo à residência.

A servidora não conseguiu informar detalhes sobre o veículo. A conversa com a filha ocorreu pouco antes de os familiares não conseguirem mais falar com ela.

Na mesma faixa de horário, Marcelo também teria realizado seu último contato com a mãe. Depois disso, os dois desapareceram.

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Investigação busca reconstruir últimos passos

A Polícia Civil investiga o desaparecimento e buscam informações que permitam reconstruir os últimos passos do casal.

Até a noite desta terça-feira, 25, não havia informações sobre paradeiro de Marcelo e Juscélia, nem sobre o que teria acontecido com eles. As informações são do Blog do Marcelo.

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CASAL DESAPARECIDO desaparecidos Itabela

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