INSS: estagiário é preso suspeito de integrar fraude de R$ 3,5 mi

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Um jovem de 21 anos, estagiário de uma agência do INSS (Instituto Nacional de Seguro Social), foi preso temporariamente pela Polícia Federal (PF) nesta terça-feira, 25, suspeito de integrar uma organização criminosa que fraudava benefícios.

De acordo com as investigações da PF, ele ocupava o cargo de estagiário em uma agência do INSS no bairro de Itapuã, em Salvador.

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Entenda a investigação contra as fraudes de benefícios

De acordo com a Polícia Federal, a operação investiga uma organização criminosa responsável por fraudar benefícios previdenciários e inserir dados falsos no sistema do INSS.

Até o momento foram identificados 97 benefícios que sofreram fraudes e geraram um prejuízo estimado de R$ 3,5 milhões.

As investigações aconteceram há cerca de quatro meses, aponta a PF, e iniciaram após movimentações irregulares serem identificadas nos sistemas do INSS, na agência de Previdência Social, em Itapuã.

O que foi registrado para o início da investigação?

Durante as investigações foram registradas diversas irregularidades, como:

Cadastramento de representantes legais em benefícios previdenciários sem autorização ou conhecimento dos titulares;

Reativações indevidas de benefícios que estavam suspensos.

Renovação da prova de vida.

Para a PF, a ação permitia que os benefícios continuassem sendo sacados, mesmo sem a comprovação de que os titulares estivessem vivos.

Polícia Federal - Foto: Policia Federal / PF

Foram identificados beneficiários com idades superiores a 100 anos nos sistemas do INSS.

Para a PF, os representantes legais registrados em diferentes estados brasileiros indicam uma possível atuação interestadual da organização.

Outro suspeito na mira da PF

Além do homem de 21 anos que já está preso, outro investigado, de 18 anos, foi alvo de um mandado de busca e apreensão.

Ao todo, a operação cumpre dois mandados de busca e apreensão e uma prisão temporária na capital baiana.