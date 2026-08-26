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Ex-jogador da Premier League e seleção está desaparecido há mais de uma semana

Desaparecimento do ex-jogador foi registrado pelas autoridades e mobilizou as buscas

Luan Julião
Por
Ex-meia atuou pelo Queens Park Rangers entre 2008 e 2012
Ex-meia atuou pelo Queens Park Rangers entre 2008 e 2012 - Foto: Reprodução / Redes Sociais

O ex-meio-campista húngaro Ákos Buzsáky, de 44 anos, está desaparecido há mais de uma semana e é procurado pelas autoridades da Hungria. Segundo os registros policiais locais, ele não é visto desde 18 de agosto.

A ausência do ex-atleta também pegou a própria família de surpresa. Em entrevista ao portal húngaro Blikk, Ákos Buzsáky Sr., pai do jogador, contou que não sabia que o filho havia sido oficialmente registrado como desaparecido.

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Ex-meio-campista húngaro Ákos Buzsáky, de 44 anos
Ex-meio-campista húngaro Ákos Buzsáky, de 44 anos - Foto: Reprodução

"Eu não sabia que a polícia também estava procurando meu filho", afirmou.

De acordo com o pai, Buzsáky costuma passar longos períodos na Grécia, onde trabalha atualmente como empreiteiro no setor da construção civil. Ele teria permanecido no país durante quase todo o último ano.

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"Ele basicamente passa muito tempo na Grécia, onde trabalha como empreiteiro da construção civil. Passou quase todo o último ano lá. Como não moramos sob o mesmo teto, não é surpreendente que conversemos com menos frequência" explicou o pai.

Buzsáky ganhou projeção internacional durante a carreira construída principalmente no futebol britânico. O principal período foi no Queens Park Rangers, clube que defendeu entre 2008 e 2012 e pelo qual participou da campanha de retorno da equipe à Premier League.

Na temporada 2011/12, o húngaro integrou o elenco do QPR na primeira divisão inglesa e marcou dois gols na competição. Antes disso, também passou por Plymouth e Portsmouth.

Revelado no futebol da Hungria, o ex-meio-campista encerrou a carreira profissional em 2013. Ele também vestiu a camisa da seleção húngara.

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Ákos Buzsáky carreira esportiva desaparecido futebol húngaro notícias internacionais Queens Park Rangers

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