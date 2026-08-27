Integrante de facção criminosa do Rio de Janeiro é preso em Salvador

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Um homem de 35 anos, apontado pela polícia como integrante de uma organização criminosa de origem carioca com atuação em Salvador, foi preso na manhã desta quinta-feira, 27, no bairro de Cosme de Farias, na capital baiana.

A prisão é um desdobramento da Operação Ágio, deflagrada em julho para combater a atuação e a estrutura financeira do grupo. A organização é investigada por crimes como tráfico de drogas e armas, agiotagem, homicídios e lavagem de dinheiro.

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A prisão foi realizada por equipes do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core). O investigado foi localizado e encaminhado a uma unidade policial, onde foi cumprido um mandado de prisão decorrente de condenação pelo crime de organização criminosa.

Segundo a polícia, a condenação ainda não transitou em julgado. O homem permanece custodiado e à disposição do Poder Judiciário.

Operação Ágio

As forças de segurança continuam realizando diligências para localizar outros suspeitos de integrar o grupo. O objetivo é ampliar a responsabilização dos envolvidos e desarticular a estrutura da organização criminosa.

Além das ações contra os integrantes, a Operação Ágio também busca atingir o patrimônio do grupo, com medidas voltadas ao bloqueio de bens e valores relacionados às atividades investigadas.