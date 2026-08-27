OPERAÇÃO ÁGIO
Integrante de facção criminosa do Rio de Janeiro é preso em Salvador
Captura conteceu no bairro de Cosme de Farias
Um homem de 35 anos, apontado pela polícia como integrante de uma organização criminosa de origem carioca com atuação em Salvador, foi preso na manhã desta quinta-feira, 27, no bairro de Cosme de Farias, na capital baiana.
A prisão é um desdobramento da Operação Ágio, deflagrada em julho para combater a atuação e a estrutura financeira do grupo. A organização é investigada por crimes como tráfico de drogas e armas, agiotagem, homicídios e lavagem de dinheiro.
A prisão foi realizada por equipes do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core). O investigado foi localizado e encaminhado a uma unidade policial, onde foi cumprido um mandado de prisão decorrente de condenação pelo crime de organização criminosa.
Segundo a polícia, a condenação ainda não transitou em julgado. O homem permanece custodiado e à disposição do Poder Judiciário.
Operação Ágio
As forças de segurança continuam realizando diligências para localizar outros suspeitos de integrar o grupo. O objetivo é ampliar a responsabilização dos envolvidos e desarticular a estrutura da organização criminosa.
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Além das ações contra os integrantes, a Operação Ágio também busca atingir o patrimônio do grupo, com medidas voltadas ao bloqueio de bens e valores relacionados às atividades investigadas.