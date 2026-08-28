Morador é multado por se masturbar ao ver vizinha pela janela na Bahia

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Acusado de importunação sexual, o morador de um condomínio, localizado em Feira de Santana, no centro-norte da Bahia, recebeu uma multa equivalente a dez vezes o valor da taxa condominial, após uma assembleia realizada na última quarta-feira, 26.

O Condomínio Ecoville divulgou a nota com a decisão nesta quinta, 27, baseada em regras e procedimentos previstos na Convenção e no Regimento Interno. O suspeito foi flagrado se masturbando, enquanto observava uma vizinha pela janela da residência dela, segundo informações do site Acorda Cidade.

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Possível expulsão

O valor da multa não foi divulgado. Durante a reunião, moradores também aprovaram que o departamento jurídico do condomínio adote as providências e realize os trâmites legais necessários para a retirada ou expulsão do morador das dependências residenciais.

“As medidas aprovadas têm como objetivo preservar a segurança, a tranquilidade e a convivência respeitosa entre os moradores, sem prejuízo das providências que possam ser adotadas pelas autoridades competentes no âmbito criminal ou cível”, conclui a nota.

O portal A TARDE entrou em contato com órgãos policiais, para entender se foi realizada uma denúncia forma, tendo em vista que se trata de um suposto caso de importunação sexual, previsto na Lei nº 13.718, no entanto, até o momento da publicação da matéria, não obteve retorno.