Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

POLÍCIA

Morador é multado por se masturbar ao ver vizinha pela janela na Bahia

Condôminos pedem que sejam adotadas providências para expulsão do acusado do local

Redação
Por Redação
Vizinho se masturbando ao ver mulher
Vizinho se masturbando ao ver mulher - Foto: Reprodução

Acusado de importunação sexual, o morador de um condomínio, localizado em Feira de Santana, no centro-norte da Bahia, recebeu uma multa equivalente a dez vezes o valor da taxa condominial, após uma assembleia realizada na última quarta-feira, 26.

O Condomínio Ecoville divulgou a nota com a decisão nesta quinta, 27, baseada em regras e procedimentos previstos na Convenção e no Regimento Interno. O suspeito foi flagrado se masturbando, enquanto observava uma vizinha pela janela da residência dela, segundo informações do site Acorda Cidade.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

BRILHO DO AMANHÃ

Operação contra violência infantil termina com 51 presos na Bahia
Operação contra violência infantil termina com 51 presos na Bahia imagem

SEM ALVARÁ

Interditado após morte de empresária, centro cirúrgico em Ilhéus funcionava sem alvará
Interditado após morte de empresária, centro cirúrgico em Ilhéus funcionava sem alvará imagem

POLÍCIA

Hospital Aliança afasta médico após operação investigar crimes sexuais em Salvador
Hospital Aliança afasta médico após operação investigar crimes sexuais em Salvador imagem

Possível expulsão

O valor da multa não foi divulgado. Durante a reunião, moradores também aprovaram que o departamento jurídico do condomínio adote as providências e realize os trâmites legais necessários para a retirada ou expulsão do morador das dependências residenciais.

“As medidas aprovadas têm como objetivo preservar a segurança, a tranquilidade e a convivência respeitosa entre os moradores, sem prejuízo das providências que possam ser adotadas pelas autoridades competentes no âmbito criminal ou cível”, conclui a nota.

O portal A TARDE entrou em contato com órgãos policiais, para entender se foi realizada uma denúncia forma, tendo em vista que se trata de um suposto caso de importunação sexual, previsto na Lei nº 13.718, no entanto, até o momento da publicação da matéria, não obteve retorno.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bahia feira de santana importunação sexual

Relacionadas

Mais lidas