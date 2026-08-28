Dona da BetNacional é investigada por suposta fraude fiscal e movimentação suspeita

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Uma investigação do Ministério Público Federal (MPF) e da Receita Federal mira um esquema que pode ter movimentado bilhões de reais por meio de uma plataforma de apostas esportivas e utilizado estruturas no exterior para dificultar o controle sobre os recursos.

A apuração foi alvo de uma operação deflagrada nesta sexta-feira, 28, com seis mandados de busca e apreensão cumpridos em João Pessoa (PB), Recife (PE) e São Paulo (SP). A investigação estima que a plataforma tenha movimentado mais de R$ 5 bilhões em 2025.

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O caso envolve o grupo NSX, proprietário da BetNacional. De acordo com os investigadores, uma das estratégias sob suspeita teria sido a criação de uma empresa de fachada em Curaçao, no Caribe, antes da regulamentação das apostas esportivas no Brasil.

A estrutura teria servido para apresentar a operação da plataforma como se estivesse fora do país. A suspeita dos órgãos de investigação é de que, na prática, empresas brasileiras ligadas ao grupo continuassem responsáveis pelas atividades realizadas em território nacional.

Dinheiro teria saído do país e retornado por meio de serviços

A investigação também acompanha o caminho percorrido pelos recursos. Segundo os investigadores, parte do dinheiro pode ter sido enviada ao exterior e, posteriormente, retornado ao Brasil por meio de pagamentos por serviços.

A hipótese é de que esse mecanismo pudesse dar aparência regular à entrada de valores que haviam sido anteriormente remetidos para fora do país.

Os investigadores ainda analisam o possível uso de “contas bolsão”, nas quais recursos de diferentes clientes ficam concentrados em uma mesma conta. Esse tipo de movimentação, segundo o MPF e a Receita, pode dificultar a identificação da origem do dinheiro e dos beneficiários finais.

A apuração considera ainda a possibilidade de terem sido declaradas despesas supostamente fictícias com o objetivo de reduzir os impostos devidos.

Investigação alcança período posterior à regulamentação

As suspeitas, porém, não estão concentradas apenas na fase anterior às novas regras para o mercado de apostas.

O MPF e a Receita investigam se estruturas utilizadas antes da regulamentação foram posteriormente modificadas para permitir a continuidade de mecanismos que poderiam resultar em sonegação fiscal.

Para aprofundar essa frente, a Receita Federal instaurou 11 procedimentos fiscais. A estimativa do órgão é de que os tributos potencialmente recuperáveis cheguem a R$ 300 milhões.

Empresa pode sofrer sanções administrativas

Enquanto a investigação criminal e fiscal avança, a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda avalia possíveis providências em relação ao grupo.

A empresa citada na investigação já responde a dois processos administrativos, segundo integrantes da pasta. As regras do setor estabelecem penalidades que podem variar de advertência até a suspensão das atividades da companhia.

A NSX Brasil informou que colaborou com a operação e entregou os documentos solicitados durante as buscas. A empresa também afirmou que, antes da regulamentação do setor, seguia o marco jurídico vigente e as práticas adotadas no mercado. Após a mudança das regras, segundo a companhia, foram realizadas adequações.

A Operação Jogo de Sombras é conduzida pelo Gaeco do MPF e investiga suspeitas de sonegação fiscal, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, uso de empresa de fachada no exterior e movimentações irregulares de recursos entre o Brasil e outros países.

Nesta etapa, foram determinadas apenas medidas de busca e apreensão. Não houve mandados de prisão.

O que diz a empresa

"A NSX Brasil informa que recebeu, na manhã desta sexta-feira, 28, uma diligência da Receita Federal em seu escritório, em Recife, no âmbito da Operação Jogo de Sombras.

A companhia prestou integral colaboração à ação, disponibilizando os documentos solicitados, e seguirá à disposição das autoridades para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Antes da regulamentação específica do setor de apostas, a empresa atuou de acordo com o marco jurídico então vigente e com as práticas adotadas pelo mercado naquele período.

Após a entrada em vigor da nova regulamentação, promoveu as adequações necessárias e passou a cumprir rigorosamente as regras aplicáveis à operação do mercado brasileiro.

A companhia mantém o compromisso com a transparência, o respeito às instituições e o cumprimento rigoroso de suas obrigações, confiando que os esclarecimentos necessários serão prestados pelos canais institucionais adequados."