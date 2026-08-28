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Carga com 3 kg de MDMA avaliada em R$ 2 milhões é apreendida em Salvador

Substância usada na produção de ecstasy estava em uma encomenda enviada do Rio de Janeiro

Luan Julião
Por
Carga foi interceptada por equipes da Polícia Civil e da Receita Federal
Carga foi interceptada por equipes da Polícia Civil e da Receita Federal - Foto: Divulgação

Uma carga com aproximadamente três quilos de MDMA, substância usada na fabricação de ecstasy, foi apreendida nesta quinta-feira, 27, em Salvador, durante uma operação conjunta da Polícia Civil da Bahia (PCBA) e da Receita Federal.

O entorpecente estava em uma encomenda enviada do Rio de Janeiro com destino à capital baiana. A interceptação ocorreu na região das Granjas Rurais Presidente Vargas, antes que o material chegasse ao destinatário.

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A apreensão foi resultado de um trabalho de inteligência realizado pelas duas instituições. De acordo com estimativas, depois de processada e distribuída, a quantidade apreendida poderia movimentar cerca de R$ 2 milhões para o crime organizado.

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A investigação continua para identificar os integrantes da cadeia responsável pelo transporte e pela distribuição da droga. As equipes também buscam esclarecer a procedência do MDMA, quem realizou o envio no Rio de Janeiro e quem receberia a encomenda em Salvador.

Participaram da ação equipes da 2ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/Central) e do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), em conjunto com a Receita Federal.

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