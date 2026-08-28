POLÍCIA
Carga com 3 kg de MDMA avaliada em R$ 2 milhões é apreendida em Salvador
Substância usada na produção de ecstasy estava em uma encomenda enviada do Rio de Janeiro
Uma carga com aproximadamente três quilos de MDMA, substância usada na fabricação de ecstasy, foi apreendida nesta quinta-feira, 27, em Salvador, durante uma operação conjunta da Polícia Civil da Bahia (PCBA) e da Receita Federal.
O entorpecente estava em uma encomenda enviada do Rio de Janeiro com destino à capital baiana. A interceptação ocorreu na região das Granjas Rurais Presidente Vargas, antes que o material chegasse ao destinatário.
A apreensão foi resultado de um trabalho de inteligência realizado pelas duas instituições. De acordo com estimativas, depois de processada e distribuída, a quantidade apreendida poderia movimentar cerca de R$ 2 milhões para o crime organizado.
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A investigação continua para identificar os integrantes da cadeia responsável pelo transporte e pela distribuição da droga. As equipes também buscam esclarecer a procedência do MDMA, quem realizou o envio no Rio de Janeiro e quem receberia a encomenda em Salvador.
Participaram da ação equipes da 2ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/Central) e do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), em conjunto com a Receita Federal.