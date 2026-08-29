Estado de Goiás é condenado a indenizar goleiro baleado por PM em campo

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O Estado de Goiás foi condenado pela Justiça a pagar R$ 97.161,82 ao ex-goleiro do Grêmio Anápolis Ramon Souza dos Reis, atingido por uma bala de borracha disparada por um policial militar após uma partida do Campeonato Goiano, em julho de 2024.

A decisão foi proferida pela juíza Mariuccia Benicio Soares Miguel, da 7ª Vara de Fazenda Pública Estadual de Goiânia. A indenização reúne valores por danos morais, estéticos e materiais decorrentes da lesão sofrida pelo atleta no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis.

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Ramon ficou afastado das atividades profissionais durante quatro meses em razão da lesão muscular e nos tecidos provocada pelo disparo. Nesse período, segundo a decisão, o valor estabelecido contempla salários, 13º proporcional, férias e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Ao analisar o caso, a magistrada classificou o episódio como uma “violência extrema e injustificada” e destacou os impactos provocados pela ação policial, incluindo a dor sofrida pelo atleta, a humilhação pública e a repercussão do episódio.

A sentença também levou em consideração elementos do próprio inquérito policial militar e da denúncia apresentada pelo Ministério Público de Goiás (MPGO). Os documentos apontaram ausência de justa causa e desproporcionalidade na conduta do policial, já que, conforme registrado no processo, não havia tumulto ou agressão que justificasse o uso da arma a curta distância.

Disparo deixou cicatriz permanente

A bala de borracha atingiu diretamente a coxa esquerda de Ramon e deixou uma cicatriz permanente de quatro centímetros.

O perito judicial havia considerado o dano estético como de grau leve, sob o argumento de que a marca ficava visível apenas quando o atleta estivesse usando trajes de banho. A juíza, porém, adotou entendimento diferente e classificou o dano como de grau médio.

Como ocorreu o disparo

O episódio aconteceu em 10 de julho de 2024, depois do jogo entre Grêmio Anápolis e Centro-Oeste, pela Divisão de Acesso do Campeonato Goiano.

Após o fim da partida, jogadores e integrantes das comissões técnicas das duas equipes se envolveram em um desentendimento verbal, seguido por um empurra-empurra.

Durante a confusão, Ramon tentou intervir ao perceber que um policial mantinha a arma apontada para um jogador de sua equipe. O goleiro pediu que o agente abaixasse o armamento.

O policial determinou que Ramon recuasse. Quando o atleta deu um passo para trás, o agente efetuou o disparo a curta distância, atingindo a coxa esquerda do jogador.

Na sequência, policiais militares da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) entraram no gramado para separar os envolvidos na confusão.