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Corpo de advogado desaparecido é encontrado em Xique-Xique, na Bahia

Buscas chegam ao fim após corpo de advogado desaparecido ser encontrado na Bahia

Luan Julião
Por
Gabriel da Silva Alves, de 31 anos
Gabriel da Silva Alves, de 31 anos - Foto: Reprodução

O corpo do advogado Gabriel da Silva Alves, de 31 anos, foi encontrado neste sábado, 29, em Xique-Xique, no interior da Bahia. Ele estava desaparecido desde o último sábado, 22, quando saiu de um bar onde participava de uma confraternização com amigos.

A descoberta encerra uma semana de buscas pelo advogado, que deixou o estabelecimento pilotando a própria motocicleta, segundo familiares. Câmeras de segurança registraram a saída dele do local.

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Durante as buscas, a motocicleta utilizada pelo advogado foi localizada na quinta-feira, 27, dentro de um buraco em uma área de mata na zona rural do município. Próximo ao veículo, equipes encontraram ainda um óculos e um par de sandálias que pertenciam a Gabriel.

Ainda não foram divulgadas informações sobre as circunstâncias da morte, nem sobre como e onde exatamente o corpo foi localizado. A Polícia Civil da Bahia é responsável pela investigação do caso.

Velório e sepultamento

A despedida de Gabriel acontece neste domingo, 30, na Igreja Matriz de Xique-Xique. O velório começou às 11h, após a família modificar a programação inicialmente prevista.

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O cortejo até o cemitério do BNH Novo está marcado para as 16h, onde será realizado o sepultamento.

OAB se manifesta

A OAB-BA (Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Bahia) e a Subseção de Irecê lamentaram a morte do advogado. A entidade informou que acompanhava as buscas desde que o desaparecimento foi registrado.

"Neste momento de imensa dor, a Seccional baiana e a Subseção local solidarizam-se com os familiares, amigos, colegas do Dr. Gabriel, e toda a advocacia da região, rogando para que encontrem o conforto e as forças necessárias para enfrentar esta perda irreparável", diz o comunicado

Após a localização do corpo, a OAB afirmou que seguirá acompanhando os desdobramentos do caso e que está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.

A instituição também afirmou esperar a “elucidação integral do crime e a responsabilização dos envolvidos”.

A Prefeitura de Xique-Xique também se pronunciou pelas redes sociais, lamentando a morte e prestando solidariedade aos familiares e amigos.

Outro advogado morreu no interior

O caso ocorre no mesmo mês em que outro advogado foi encontrado morto no interior da Bahia. Diego Fraga de Castro, de 41 anos, foi localizado no dia 4 de agosto dentro de um veículo, na zona rural de Jeremoabo.

Segundo a Polícia Civil, o corpo apresentava ferimentos compatíveis com disparos de arma de fogo. Na época, a OAB-BA e a Subseção de Paulo Afonso afirmaram acompanhar a apuração e cobraram uma investigação rápida para esclarecer a autoria e a motivação do crime.

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Tags

investigação criminal morte de advogado OAB Bahia Xique-XIque

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