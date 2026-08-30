Corpo de advogado desaparecido é encontrado em Xique-Xique, na Bahia

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O corpo do advogado Gabriel da Silva Alves, de 31 anos, foi encontrado neste sábado, 29, em Xique-Xique, no interior da Bahia. Ele estava desaparecido desde o último sábado, 22, quando saiu de um bar onde participava de uma confraternização com amigos.

A descoberta encerra uma semana de buscas pelo advogado, que deixou o estabelecimento pilotando a própria motocicleta, segundo familiares. Câmeras de segurança registraram a saída dele do local.

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Durante as buscas, a motocicleta utilizada pelo advogado foi localizada na quinta-feira, 27, dentro de um buraco em uma área de mata na zona rural do município. Próximo ao veículo, equipes encontraram ainda um óculos e um par de sandálias que pertenciam a Gabriel.

Ainda não foram divulgadas informações sobre as circunstâncias da morte, nem sobre como e onde exatamente o corpo foi localizado. A Polícia Civil da Bahia é responsável pela investigação do caso.

Velório e sepultamento

A despedida de Gabriel acontece neste domingo, 30, na Igreja Matriz de Xique-Xique. O velório começou às 11h, após a família modificar a programação inicialmente prevista.

O cortejo até o cemitério do BNH Novo está marcado para as 16h, onde será realizado o sepultamento.

OAB se manifesta

A OAB-BA (Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Bahia) e a Subseção de Irecê lamentaram a morte do advogado. A entidade informou que acompanhava as buscas desde que o desaparecimento foi registrado.

"Neste momento de imensa dor, a Seccional baiana e a Subseção local solidarizam-se com os familiares, amigos, colegas do Dr. Gabriel, e toda a advocacia da região, rogando para que encontrem o conforto e as forças necessárias para enfrentar esta perda irreparável", diz o comunicado

Após a localização do corpo, a OAB afirmou que seguirá acompanhando os desdobramentos do caso e que está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.

A instituição também afirmou esperar a “elucidação integral do crime e a responsabilização dos envolvidos”.

A Prefeitura de Xique-Xique também se pronunciou pelas redes sociais, lamentando a morte e prestando solidariedade aos familiares e amigos.

Outro advogado morreu no interior

O caso ocorre no mesmo mês em que outro advogado foi encontrado morto no interior da Bahia. Diego Fraga de Castro, de 41 anos, foi localizado no dia 4 de agosto dentro de um veículo, na zona rural de Jeremoabo.

Segundo a Polícia Civil, o corpo apresentava ferimentos compatíveis com disparos de arma de fogo. Na época, a OAB-BA e a Subseção de Paulo Afonso afirmaram acompanhar a apuração e cobraram uma investigação rápida para esclarecer a autoria e a motivação do crime.