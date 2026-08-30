Criminosos matam idosa e usam cartão da vítima para comprar pá e enterrá-la

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Três homens foram presos suspeitos de matar, queimar e enterrar o corpo de uma idosa de 70 anos. Os criminosos ainda usaram o cartão bancário da vítima para fazer compras. A vítima, identificada como Ramona Irene, era moradora de Presidente Prudente, em São Paulo , e estava desaparecida.

Entre os produtos adquiridos pelos suspeitos no cartão estaria uma machadinha, que teria sido usada para atingir Ramona durante o crime, além de uma pá utilizada para enterrar o corpo.

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De acordo com as investigações, ela mantinha um relacionamento com um dos suspeitos, que havia se mudado para Manga, no norte de Minas Gerais. A mulher teria viajado até a cidade para encontrá-lo.

As informações apuradas pela polícia revelam que Ramona foi levada até Jaíba (MG) pelos suspeitos. No retorno, ela foi assassinada.

A mulher teria sido estrangulada e atingida na nuca com uma machadinha, relatou um dos envolvidos. Na sequência, os suspeitos teriam levado o corpo para Jaíba, onde tentaram queimá-lo e enterrá-lo em uma cova rasa.

Movimentações na conta da vítima

As movimentações realizadas em uma conta bancária vinculada a Ramona após o desaparecimento ajudaram as investigações. A Polícia Civil de Minas Gerais pediu apoio à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), que acionou a área de inteligência da Caixa Econômica Federal.

Com o monitoramento das movimentações, foi possível identificar os locais onde as compras estavam sendo realizadas. A ação contou com o apoio da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II).

A partir das informações levantadas, as equipes policiais conseguiram localizar os três suspeitos. Eles foram presos e encaminhados às autoridades de Jaíba. O caso segue sob investigação.