IF Baiano abre inscrições para 1,8 mil vagas em cursos técnicos gratuitos

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O Instituto Federal Baiano (IF Baiano) oferece 1.875 vagas gratuitas para cursos técnicos subsequentes ao Ensino Médio com ingresso em 2027. As oportunidades estão distribuídas entre seis campi da instituição, nas modalidades presencial e a distância (EaD).

Do total, 195 vagas são para cursos presenciais, nos campi de Senhor do Bonfim e Bom Jesus da Lapa. Outras 1.680 oportunidades são para cursos EaD, com atividades vinculadas a polos de apoio presencial em diferentes municípios baianos.

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As inscrições começam nesta segunda-feira (31) e seguem até 16 de outubro de 2026. O procedimento é gratuito e deve ser realizado pela internet.

Confira as vagas por campus

Bom Jesus da Lapa: são 40 vagas para Agricultura, na modalidade presencial. No EaD, há 80 vagas para cada um dos cursos de Informática, Multimeios Didáticos, Redes de Computadores, Secretaria Escolar e Vendas.

são 40 vagas para Agricultura, na modalidade presencial. No EaD, há 80 vagas para cada um dos cursos de Informática, Multimeios Didáticos, Redes de Computadores, Secretaria Escolar e Vendas. Guanambi: o campus oferece 100 vagas para Informática, 120 para Multimeios Didáticos, 50 para Redes de Computadores, 80 para Secretaria Escolar e 80 para Vendas. Os cursos são na modalidade EaD, com polos em Guanambi, Iuiu, Caculé e Caetité.

o campus oferece 100 vagas para Informática, 120 para Multimeios Didáticos, 50 para Redes de Computadores, 80 para Secretaria Escolar e 80 para Vendas. Os cursos são na modalidade EaD, com polos em Guanambi, Iuiu, Caculé e Caetité. Itaberaba: são 50 vagas para Informática, 40 para Secretaria Escolar e 40 para Vendas, todos na modalidade EaD. As oportunidades estão distribuídas entre os polos CENACON e Universidade Aberta do Brasil, em Itaberaba.

são 50 vagas para Informática, 40 para Secretaria Escolar e 40 para Vendas, todos na modalidade EaD. As oportunidades estão distribuídas entre os polos CENACON e Universidade Aberta do Brasil, em Itaberaba. Santa Inês: estão disponíveis 40 vagas para Informática, 40 para Multimeios Didáticos, 160 para Secretaria Escolar e 40 para Vendas. Os cursos são EaD, com polos em Maracás, Jequié e no próprio campus.

estão disponíveis 40 vagas para Informática, 40 para Multimeios Didáticos, 160 para Secretaria Escolar e 40 para Vendas. Os cursos são EaD, com polos em Maracás, Jequié e no próprio campus. Senhor do Bonfim: são 35 vagas para Agrimensura, 40 para Informática e 80 para Zootecnia. Os três cursos são presenciais, com aulas no turno matutino e duração de 18 meses.

são 35 vagas para Agrimensura, 40 para Informática e 80 para Zootecnia. Os três cursos são presenciais, com aulas no turno matutino e duração de 18 meses. Valença: há 90 vagas para Informática, 60 para Multimeios Didáticos, 60 para Redes de Computadores, 90 para Secretaria Escolar e 60 para Vendas. Os cursos são EaD e têm polos em Camamu, Nazaré e Valença.

Como se inscrever

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 16 de outubro de 2026, pelo Portal de Ingresso do IF Baiano.

Quem precisar de auxílio para realizar a inscrição poderá procurar os campi e polos indicados nos editais de cada unidade.

A seleção será realizada por ordem de inscrição e manifestação de interesse.

Vagas reservadas

Nos cursos técnicos subsequentes, 50% das vagas são destinadas a estudantes que concluíram o Ensino Médio na rede pública, conforme a legislação federal.

Dentro da reserva de vagas, estão incluídos critérios para pessoas de baixa renda, pretas, pardas, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

Os interessados devem consultar os editais para conferir a documentação necessária, o cronograma e as regras específicas de cada curso e modalidade.