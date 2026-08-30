Adolescente vítima de explosão em SAJ morre após 10 dias internada

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A segunda vítima da explosão de gás que atingiu três casas na cidade de Santo Antônio de Jesus morreu neste sábado, 29. Talita dos Santos Nascimento, de 14 anos, estava internada no Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, desde o último dia 19, quando ocorreu o acidente. A informação foi confirmada pela equipe médica.

A mãe da adolescente, Diana Guimarães, de 42 anos, morreu na mesma unidade de saúde, nesta terça-feira, 25. Ela teve quase todo o corpo queimado e não resistiu às complicações de um procedimento cirúrgico.

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Segundo o G1, no mesmo dia da morte da mãe, Talita apresentou piora no quadro clínico. Familiares chegaram a iniciar uma campanha por doações de sangue para a jovem, mas o quadro se agravou e ela não resistiu.

O velório e sepultamento da adolescente estão marcados para esta segunda, 31, em Santo Antônio de Jesus.

Terceira vítima

Uma terceira vítima, Eloísa Silva Alves, de 9 anos, permanece internada no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. Segundo apuração da TV Subaé, afiliada da Rede Bahia na região, a menina teve parte do corpo queimado e uma fratura no fêmur.

Ela já passou por duas cirurgias desde o acidente e segue sob avaliação médica.

Relembre o caso

A explosão ocorreu na manhã do dia 19 de agosto, no bairro São Benedito, em Santo Antônio de Jesus, e foi seguida pelo desabamento da edificação. A suspeita é de vazamento de gás.

O Samu foi acionado por volta das 5h e socorreu uma das vítimas ao Hospital Regional da cidade. As outras duas foram resgatadas por equipes do Corpo de Bombeiros com apoio de moradores da região.

Segundo a Defesa Civil, um laudo pericial será realizado para determinar as causas do acidente.

Sobre as vítimas

Eloísa Silva, de 9 anos, estava na casa de Talita Santos de Andrade, de 13 anos, quando a explosão aconteceu. Ela sofreu queimaduras nas pernas e no rosto, além da fratura no fêmur. Diana da Silva, mãe de Talita, havia se mudado com a filha para o imóvel alugado há cerca de oito dias.

A mulher, que morava sozinha com a jovem, teve queimaduras de terceiro grau, passou por cirurgia e foi transferida para o HGE, onde veio a falecer.