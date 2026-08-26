Vítima de explosão no interior da Bahia morre após cirurgia

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Uma das vítimas da explosão que atingiu três casas na cidade de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo da Bahia, faleceu nesta quarta-feira, 25, em Salvador.

A mulher identificada como Diana Guimarães dos Santos da Silva, de 42 anos, estava internada no Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, desde a última quarta-feira, 19, data em que o acidente aconteceu.

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A informação do falecimento foi confirmada por familiares.

Vítima sofreu queimaduras de terceiro grau

Diana Silva sofreu queimaduras de terceiro grau em diversas partes do corpo e faleceu após complicações durante uma cirurgia. Ainda não há detalhes sobre seu sepultamento.

A filha de Diana, Thalita Santos de Andrade, de 13 anos, também está internada no HGE, mas seu estado de saúde é considerado estável.

Uma terceira vítima, indicada como Elóisa Silva, de 9 anos, está internada no hospital de Santo Antônio de Jesus. Não se tem informações sobre seu estado de saúde.

Relembre o caso

Na última quarta-feira, 19, uma edificação no bairro São Benedito, em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, explodiu e, em seguida, desabou por causa de um suposto vazamento de gás.

De acordo com a Defesa Civil, um laudo de perícia será realizado para determinar as causas do acidente.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado por volta das 5h e levou uma das vítimas até o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus (HRSAJ).

As outras duas já haviam sido socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros, com o apoio de moradores da região,

Sobre as vítimas

De acordo com os familiares, Elóisa Silva, de 9 anos, passava a tarde na casa da amiga, Thalita Santos de Andrade, de 13 anos, quando o acidente aconteceu.

A garota de 9 anos sofreu queimaduras nas pernas e no rosto, além de uma fratura no fêmur, enquanto a adolescente também sofreu queimaduras e passou por cirurgia.

Já Diana da Silva, mãe da jovem, teve queimaduras de terceiro grau pelo corpo, passou por um procedimento cirúrgico e foi transferida para o HGE.

Segundo familiares, a mulher morava sozinha com a filha e havia se mudado para o imóvel, que era alugado, há cerca de oito dias.