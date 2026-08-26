BAHIA
Vítima de explosão no interior da Bahia morre após cirurgia
Falecimento foi confirmado por familiares da vítima
Uma das vítimas da explosão que atingiu três casas na cidade de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo da Bahia, faleceu nesta quarta-feira, 25, em Salvador.
A mulher identificada como Diana Guimarães dos Santos da Silva, de 42 anos, estava internada no Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, desde a última quarta-feira, 19, data em que o acidente aconteceu.
A informação do falecimento foi confirmada por familiares.
Vítima sofreu queimaduras de terceiro grau
Diana Silva sofreu queimaduras de terceiro grau em diversas partes do corpo e faleceu após complicações durante uma cirurgia. Ainda não há detalhes sobre seu sepultamento.
A filha de Diana, Thalita Santos de Andrade, de 13 anos, também está internada no HGE, mas seu estado de saúde é considerado estável.
Uma terceira vítima, indicada como Elóisa Silva, de 9 anos, está internada no hospital de Santo Antônio de Jesus. Não se tem informações sobre seu estado de saúde.
Relembre o caso
Na última quarta-feira, 19, uma edificação no bairro São Benedito, em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, explodiu e, em seguida, desabou por causa de um suposto vazamento de gás.
De acordo com a Defesa Civil, um laudo de perícia será realizado para determinar as causas do acidente.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado por volta das 5h e levou uma das vítimas até o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus (HRSAJ).
As outras duas já haviam sido socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros, com o apoio de moradores da região,
Sobre as vítimas
De acordo com os familiares, Elóisa Silva, de 9 anos, passava a tarde na casa da amiga, Thalita Santos de Andrade, de 13 anos, quando o acidente aconteceu.
A garota de 9 anos sofreu queimaduras nas pernas e no rosto, além de uma fratura no fêmur, enquanto a adolescente também sofreu queimaduras e passou por cirurgia.
Já Diana da Silva, mãe da jovem, teve queimaduras de terceiro grau pelo corpo, passou por um procedimento cirúrgico e foi transferida para o HGE.
Segundo familiares, a mulher morava sozinha com a filha e havia se mudado para o imóvel, que era alugado, há cerca de oito dias.