Explosão seguida de desabamento deixa três pessoas feridas na Bahia

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Três pessoas ficaram feridas após uma explosão seguida de desabamento de uma edificação no bairro São Benedito, em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, nesta quarta-feira, 19. Uma das vítimas ficou presa sob os escombros e precisou ser resgatada por equipes do Corpo de Bombeiros.

Três guarnições do 16º Batalhão de Bombeiros Militar (16º BBM), sediado no município, participaram da ocorrência. Após ser retirada dos escombros, a vítima recebeu os primeiros atendimentos dos militares antes da continuidade da assistência médica.

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Outra pessoa ferida permaneceu no local e foi atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Em seguida, também foi encaminhada para uma unidade hospitalar.

A terceira vítima já havia sido levada para uma unidade de saúde antes da chegada dos bombeiros.

Após o resgate e o atendimento aos feridos, a Defesa Civil de Santo Antônio de Jesus foi acionada para avaliar a estrutura do imóvel e adotar as medidas necessárias.

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) orienta que, em casos de suspeita de vazamento de gás, as pessoas não acionem interruptores ou equipamentos elétricos e não produzam qualquer tipo de chama.

A recomendação é deixar o ambiente imediatamente e acionar o Corpo de Bombeiros pelo número de emergência 193.