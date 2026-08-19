SANTO ANTÔNIO DE JESUS
Explosão seguida de desabamento deixa três pessoas feridas na Bahia
Uma das vítimas ficou presa sob os escombros
Três pessoas ficaram feridas após uma explosão seguida de desabamento de uma edificação no bairro São Benedito, em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, nesta quarta-feira, 19. Uma das vítimas ficou presa sob os escombros e precisou ser resgatada por equipes do Corpo de Bombeiros.
Três guarnições do 16º Batalhão de Bombeiros Militar (16º BBM), sediado no município, participaram da ocorrência. Após ser retirada dos escombros, a vítima recebeu os primeiros atendimentos dos militares antes da continuidade da assistência médica.
Outra pessoa ferida permaneceu no local e foi atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Em seguida, também foi encaminhada para uma unidade hospitalar.
A terceira vítima já havia sido levada para uma unidade de saúde antes da chegada dos bombeiros.
Após o resgate e o atendimento aos feridos, a Defesa Civil de Santo Antônio de Jesus foi acionada para avaliar a estrutura do imóvel e adotar as medidas necessárias.
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O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) orienta que, em casos de suspeita de vazamento de gás, as pessoas não acionem interruptores ou equipamentos elétricos e não produzam qualquer tipo de chama.
A recomendação é deixar o ambiente imediatamente e acionar o Corpo de Bombeiros pelo número de emergência 193.