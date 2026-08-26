Inscrições para concurso com salário de R$ 9,9 mil estão abertas

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Abrem nesta quarta-feira, 26, as inscrições do concurso para os quadros de oficiais de saúde da Polícia Militar (PM) e do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) da Bahia. O período de inscrição vai seguir até o dia 21 de setembro.

Ao todo, são oferecidas 40 vagas imediatas, com remuneração que pode chegar a R$ 9.973,34.

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Como se inscrever

Para se inscrever, os candidatos devem desembolsar uma taxa de R$ 190. Porém, caso se encaixem nos critérios de isenção previstos no edital, podem abrir a requisição entre os dias 26 e 28 de agosto.

Para os demais, o pagamento da taxa deve ser feito até o dia 22 de setembro.

As provas objetiva e discursiva estão previstas para acontecer no dia 17 de janeiro de 2027.

Sobre as vagas

As oportunidades em questão são para cargos de médicos e dentistas, distribuídas entre diferentes especialidades.

Para participar, é necessário:

Ter formação superior na área correspondente ao cargo;

Registro no respectivo conselho profissional.

As provas objetiva e discursiva estão previstas para 17 de janeiro de 2027.

Vagas na Polícia Militar (PM)

No total foram disponibilizadas 12 vagas para a PM, sendo distribuídas entre as seguintes especialidades:

Clínico geral;

Urologia;

Ginecologia;

Gastroenterologia;

Dermatologia;

Psiquiatria;

Endocrinologia;

Oftalmologia

Cirurgião-dentista (4).

Polícia Militar - Foto: Ilustrativa/PM-BA

Vagas no Corpo de Bombeiros

Já para o Corpo de Bombeiros foram separadas 16 vagas para médicos de emergência. Já na área de odontologia há oportunidades para odontopediatra, endodontista e cirurgião-dentista.

Corpo de Bombeiros - Foto: Ascom/CBMBA

Salário

A remuneração para os cargos de oficial médico e oficial odontólogo é de R$ 7.710,46.

O valor é formado por um soldo de R$ 1.810,30 e pela Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP III), de R$ 5.900,16.

Além disso, com outras vantagens previstas no edital, o salário pode chegar a R$ 9.973,34. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.