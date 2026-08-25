CONCURSOS
Grande desenvolvedora de jogos abre processo de seleção para trainees
Programa oferece trilhas em Marketing de Games e Operações de Games
A Garena, a desenvolvedora de um dos jogos mais famosos do mundo, o Free Fire, abriu inscrições para um processo seletivo para seu programa de trainee para o ano de 2027.
O programa de trainee oferece duas trilhas de desenvolvimento, uma focada em “Marketing de Games” e outra em “Operações de Games”.
Veja os planos
A desenvolvedora oferece dois planos de desenvolvimento que não sofrem alterações quando se trata de salário ou benefícios recebidos. Veja os dois caminhos.
Marketing de Games
Essa opção engloba experiências para pessoas que querem focar na forma em que os jogos alcançam e conquistam milhões de jogadores, desenvolvendo conhecimentos em:
- Marketing de performance e aquisição de usuários (UA);
- Construção de marca e desenvolvimento de comunidades;
- Gestão de redes de influenciadores e grandes campanhas locais.
Operações de Games
Está repartido por outro lado, busca focar no “motor” que mantém os jogos ativos, relevantes e rentáveis. Com esse plano, o trainee terá uma especialização o mais voltada em:
- Estratégias de economia do jogo e monetização;
- Planejamento e execução de grandes eventos dentro do jogo;
- Análise de dados para otimizar a retenção e a experiência dos jogadores.
Pré-requisitos
As duas vagas áreas de atividade dispõe de pré-requisitos que devem ser comprovados para a inscrição no programa., sendo eles:
- Bacharelado, tecnólogo ou licenciatura concluídos entre Dezembro/2023 e Dezembro/2026
- Português e inglês fluentes
- Ser um jogador ativo, com conhecimento profundo em diferentes mecânicas de jogo, tendências e psicologia do jogador
- Disponibilidade no modelo híbrido, em São Paulo (SP)
Salários e benefícios
Apesar de não revelar os valores do salário, a Garena informa que é um valor competitivo.
Além disso, os benefícios apresentados são:
- Plano de saúde
- Assistência odontológica
- Vale-refeição
- Vale-transporte ou auxílio-mobilidade
- Seguro de vida
- Wellhub (Gympass)
- Seguro-viagem
- Incentivo ao estudo
- Auxílio-creche
Como se inscrever
Para concorrer a vaga, a pessoa interessada deve acessar o site oficial do concurso e seguir as instruções apresentadas.
Após isso, o candidato deve seguir as seguintes etapas:
- Teste online de inglês e lógica
- Entrevista com o RH
- Business Case
- Conversa com o gestor
- Entrevista final com a liderança sênior