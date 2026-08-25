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Grande desenvolvedora de jogos abre processo de seleção para trainees

Programa oferece trilhas em Marketing de Games e Operações de Games

Gustavo Zambianco
Por
Concurso de trainee
Concurso de trainee - Foto: Ilustratativa | Magnific

A Garena, a desenvolvedora de um dos jogos mais famosos do mundo, o Free Fire, abriu inscrições para um processo seletivo para seu programa de trainee para o ano de 2027.

O programa de trainee oferece duas trilhas de desenvolvimento, uma focada em “Marketing de Games” e outra em “Operações de Games”.

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Veja os planos

A desenvolvedora oferece dois planos de desenvolvimento que não sofrem alterações quando se trata de salário ou benefícios recebidos. Veja os dois caminhos.

Marketing de Games

Essa opção engloba experiências para pessoas que querem focar na forma em que os jogos alcançam e conquistam milhões de jogadores, desenvolvendo conhecimentos em:

  • Marketing de performance e aquisição de usuários (UA);
  • Construção de marca e desenvolvimento de comunidades;
  • Gestão de redes de influenciadores e grandes campanhas locais.

Operações de Games

Está repartido por outro lado, busca focar no “motor” que mantém os jogos ativos, relevantes e rentáveis. Com esse plano, o trainee terá uma especialização o mais voltada em:

  • Estratégias de economia do jogo e monetização;
  • Planejamento e execução de grandes eventos dentro do jogo;
  • Análise de dados para otimizar a retenção e a experiência dos jogadores.
Free Fire
Free Fire - Foto: Divulgação | Garena

Pré-requisitos

As duas vagas áreas de atividade dispõe de pré-requisitos que devem ser comprovados para a inscrição no programa., sendo eles:

  • Bacharelado, tecnólogo ou licenciatura concluídos entre Dezembro/2023 e Dezembro/2026
  • Português e inglês fluentes
  • Ser um jogador ativo, com conhecimento profundo em diferentes mecânicas de jogo, tendências e psicologia do jogador
  • Disponibilidade no modelo híbrido, em São Paulo (SP)

Salários e benefícios

Apesar de não revelar os valores do salário, a Garena informa que é um valor competitivo.

Além disso, os benefícios apresentados são:

  • Plano de saúde
  • Assistência odontológica
  • Vale-refeição
  • Vale-transporte ou auxílio-mobilidade
  • Seguro de vida
  • Wellhub (Gympass)
  • Seguro-viagem
  • Incentivo ao estudo
  • Auxílio-creche

Como se inscrever

Para concorrer a vaga, a pessoa interessada deve acessar o site oficial do concurso e seguir as instruções apresentadas.

Após isso, o candidato deve seguir as seguintes etapas:

  1. Teste online de inglês e lógica
  2. Entrevista com o RH
  3. Business Case
  4. Conversa com o gestor
  5. Entrevista final com a liderança sênior

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concurso vagas videogame

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