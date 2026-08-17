Câmara Municipal na Bahia abre concurso com salário de até R$ 5 mil

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A Câmara Municipal de Seabra, na Bahia, publicou, na última sexta-feira, 14, a abertura de um concurso público para o preenchimento de vagas imediatas e formação de cadastro de reserva em funções de nível fundamental incompleto, médio e superior.

Conforme o edital, as oportunidades são destinadas aos cargos de:

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Advogado (1 vaga)

Agente de Contratações Públicas (1 vaga)

Agente de Controle Interno (1 vaga)

Agente de Patrimônio (1 vaga)

Agente de Recursos Humanos (1 vaga)

Agente Financeiro (1 vaga)

Auxiliar de Contabilidade (1 vaga)

Auxiliar de Serviços Gerais (8 vagas);

Contador (1 vaga)

Jornalista (1 vaga)

Motorista (4 vagas)

Recepcionista (1 vaga)

Técnico Administrativo (3 vagas)

Técnico em Comunicação Institucional (1 vaga)

Técnico Operador de Som e Imagem (1 vaga)

Técnico DE TI (Tecnologia da Informação) (1 vaga)

Tradutor e Intérprete de Libras (1 vaga)

Vigilante (8 vagas)

Remuneração e jornada de trabalho

A jornada de trabalho para todos os cargos será de 40 horas semanais. Já os salários variam de R$ 1.621,00 a R$ 5.000,00.

Inscrições para o concurso da Câmara Municipal

As inscrições para participar do concurso para as vagas na Câmara Municipal de Seabra devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site oficial do certame.

O candidato deve se inscrever das 0h do dia 14 de agosto de 2026 até as 23h59 do dia 30 de agosto de 2026.

Para realizar o processo de inscrição, o candidato ainda precisa pagar uma taxa que varia de acordo com o nível de formação. Vale ressaltar que existe a possibilidade de pedido de isenção, conforme consta nas regras do edital.

Veja o valor das taxas de inscrição:

R$ 110,00 para nível superior;

para nível superior; R$ 90,00 para nível médio;

para nível médio; R$ 70,00 para nível fundamental.

Como será feita a seleção do concurso?

A seleção dos candidatos vai acontecer por meio de uma prova objetiva, prevista para o dia 11 de outubro de 2026.

Vale ressaltar que, para casos específicos, ainda haverá procedimentos como:

heteroidentificação complementar;

avaliação biopsicossocial;

procedimentos pré-admissionais.

O concurso terá validade de dois anos a contar da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.