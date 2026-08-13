Transpetro abre concurso público com salário inicial de até R$ 15 mil

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A Transpetro, subsidiária de logística da Petrobras, abriu inscrições para um novo concurso público com 281 vagas imediatas e 3.890 oportunidades para cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 5.464 a R$ 15.034,81, além de benefícios como previdência complementar, benefício educacional e plano de saúde.

Organizado pela Fundação Cesgranrio, o concurso oferece oportunidades para candidatos com níveis médio, técnico e superior. As vagas estão distribuídas em quatro editais: quadro de mar para oficiais; quadro de mar para suboficiais e guarnição; quadro de terra de nível médio; e quadro de terra de nível superior.

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As inscrições podem ser feitas até 14 de setembro, no site da Fundação Cesgranrio, onde também estão disponíveis os editais do processo seletivo.

Vagas e provas

Os dois editais destinados ao quadro de mar somam 180 vagas, enquanto os editais do quadro de terra reúnem 101 oportunidades.

Para o quadro de terra, os postos de trabalho estão distribuídos pelos polos Norte/Nordeste, Rio de Janeiro, São Paulo e Sul. Já as oportunidades do quadro de mar têm abrangência nacional.

As provas estão previstas para 29 de novembro e serão aplicadas em todas as capitais brasileiras, independentemente do polo de trabalho escolhido pelo candidato.

Do total de vagas, 30% são reservadas para pessoas pretas e pardas (25%), indígenas (3%) e quilombolas (2%). Pessoas com deficiência (PCD) terão reserva de 10% das vagas e do cadastro de reserva.

Taxa de inscrição varia conforme o cargo

Para funções como auxiliar de saúde, cozinheiro, moços e condutores, além das carreiras de terra de nível médio e técnico, o valor é de R$ 81,50.

Para cargos de oficiais do quadro de mar e carreiras de nível superior do quadro de terra, a taxa é de R$ 117.

Os editais também estabelecem a possibilidade de isenção para candidatos de famílias de baixa renda inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e para doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

O concurso terá validade de um ano e seis meses, podendo ser prorrogado por igual período.

A Transpetro é considerada a maior empresa de logística multimodal de petróleo, derivados, gás natural e biocombustíveis do país. A companhia possui cerca de 5,7 mil empregados.